भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सीरीज फिर से शुरू करने का फैसला सिर्फ सरकार ले सकती है।

भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी हुई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज बहाल करने पर कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक मामला है और इसपर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2012-13 के बाद से कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। हालांकि, दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें विभिन्न आयु वर्गों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। ये मुकाबले तटस्थ स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं।

'राजनीतिक स्तर पर जो भी फैसला...' पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पिछले साल दोनों देशों के बीच कुछ समय के लिए सैन्य टकराव भी हुआ था। इस हमले में अधिकतर पर्यटकों सहित 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने खेल नीति में बदलाव करते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल संबंधों पर रोक लगा दी थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी से जुड़े सिद्धू इन दिनों डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 लीग में कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने दुबई में संवाददाताओं से कहा, ''राजनीतिक मामले राजनीतिक होते हैं। मेरा कहना है कि राजनीतिक स्तर पर जो भी फैसला लिया जाना है वह सरकार ही लेगी।'' उन्होंने कहा, ''सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और उसे फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। वह जो भी निर्णय ले रही है, वह देश के लोगों के हित में हैं।''

'जब सरकार यह फैसला करेगी कि...' इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''अगर सरकार किसी खास वजह से यह फैसला करती है कि ये मैच नहीं होंगे तो इसके पीछे जो भी कारण हैं उनकी जानकारी गृह मंत्रालय को है।'' सिद्धू ने कहा कि जब सरकार को लगेगा कि क्रिकेट को कूटनीति के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है तब वह इसकी अनुमति देगी। भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध फिर से बहाल होने चाहिए या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''जब सरकार यह फैसला करेगी कि इन दूरियों को कम करना है तो वह क्रिकेट को इसमें शामिल करने के लिए कहेगी। यही इसका तरीका है और मेरा जवाब भी यही है।'' इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने विश्व क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की बढ़ती व्यावसायिक ताकत के कारण विश्व क्रिकेट में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।