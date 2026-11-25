भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज कैसे शुरू होगी? नवजोत सिंह सिद्धू बोले- जब सरकार फैसला करेगी कि...
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सीरीज फिर से शुरू करने का फैसला सिर्फ सरकार ले सकती है।
भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी हुई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज बहाल करने पर कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक मामला है और इसपर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2012-13 के बाद से कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। हालांकि, दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें विभिन्न आयु वर्गों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। ये मुकाबले तटस्थ स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं।
'राजनीतिक स्तर पर जो भी फैसला...'
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पिछले साल दोनों देशों के बीच कुछ समय के लिए सैन्य टकराव भी हुआ था। इस हमले में अधिकतर पर्यटकों सहित 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने खेल नीति में बदलाव करते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल संबंधों पर रोक लगा दी थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी से जुड़े सिद्धू इन दिनों डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 लीग में कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने दुबई में संवाददाताओं से कहा, ''राजनीतिक मामले राजनीतिक होते हैं। मेरा कहना है कि राजनीतिक स्तर पर जो भी फैसला लिया जाना है वह सरकार ही लेगी।'' उन्होंने कहा, ''सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और उसे फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। वह जो भी निर्णय ले रही है, वह देश के लोगों के हित में हैं।''
'जब सरकार यह फैसला करेगी कि...'
इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''अगर सरकार किसी खास वजह से यह फैसला करती है कि ये मैच नहीं होंगे तो इसके पीछे जो भी कारण हैं उनकी जानकारी गृह मंत्रालय को है।'' सिद्धू ने कहा कि जब सरकार को लगेगा कि क्रिकेट को कूटनीति के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है तब वह इसकी अनुमति देगी। भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध फिर से बहाल होने चाहिए या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''जब सरकार यह फैसला करेगी कि इन दूरियों को कम करना है तो वह क्रिकेट को इसमें शामिल करने के लिए कहेगी। यही इसका तरीका है और मेरा जवाब भी यही है।'' इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने विश्व क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की बढ़ती व्यावसायिक ताकत के कारण विश्व क्रिकेट में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
इसका मतलब यह नहीं है कि वनडे...'
उन्होंने कहा, ''पहले हम अपने कौशल को निखारने के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाते थे लेकिन अब पूरी दुनिया भारतीय लीग में खेलने के लिए भारत आती है।'' टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए घटती जगह को लेकर पूछे गए सवाल पर सिद्धू ने कहा कि खेल का स्वरूप काफी हद तक दर्शकों की मांग और बाजार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, ''लोग टी20 क्रिकेट देखना चाहते हैं इसलिए यह प्रारूप खेला जा रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वनडे क्रिकेट की अनदेखी हो रही है। अगर आप 20 एकदिवसीय मैच खेल रहे हैं तो 25 टी20 मैच भी खेल रहे हैं।'' सिद्धू ने कहा, ''मूल रूप से यह मांग पर निर्भर करता है। जो प्रारूप बिकेगा और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक होगा उसे हमेशा प्राथमिकता मिलेगी।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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