शर्म आनी चाहिए...गंभीर-अगरकर को लेकर वायरल पोस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू का आया रिएक्शन

संक्षेप: नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर वायरल पोस्ट पर रिएक्ट किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर सिद्धू ने पोस्ट को फेक न्यूज करार दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर मशहूर हस्तियों के नाम से फर्जी बयान वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुआ है। सिद्धू के नाम से जो बयान वायरल है, उसमें बीसीसीआई से हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को पद से हटाने की गुजारिश है। यह पोस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शुरू होने से पहले सामने आई थी। सिद्धू ने अब गंभीर और अगरकर को लेकर वायरल पोस्ट पर रिएक्ट किया है। सिद्धू ने इसे फेक न्यूज करार दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए।

सिद्धू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, फेक न्यूज मत फैलाओ, इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।'' दरअसल, पोस्ट में सिद्धू की तस्वीर के साथ लिखा था, ''अगर भारत वनडे वर्ल्ड कप 2027 जीतना चाहता है तो बीसीसीआई को जल्द से जल्द अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को हटा देना चाहिए और रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी सौंप देनी चाहिए।'' बता दें कि बीसीसीआई ने हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है।

गिल को कप्तान बनाए जाने के बाद से रोहित और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अगरकर ने हाल ही में 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' के दौरान भी रोहित और कोहली के वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाते हैं तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा और इसी तरह अगर वे ऑस्ट्रेलिया में तीन शतक बनाते हैं तो उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुना जाएगा।''