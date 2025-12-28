विराट कोहली के फैंस का दिल जीत ले गई नवजोत सिंह सिद्धू की ये पोस्ट; भगवान मुझे एक विश मांगने का मौका दे तो…

संक्षेप: नवजोत सिंह सिद्धधू ने विराट कोहली के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जो इस समय खूब वायरल हो रही है। कोहली के फैंस इस पोस्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

विराट कोहली इस समय भारतीय क्रिकेट की दिल और धड़कन दोनों हैं। वह जब भी मैदान पर उतरते हैं तो पूरे स्टेडियम में फैंस की भरमार होती है और हर जगह सिर्फ कोहली और सिर्फ कोहली की ही गूंज सुनाई देती है। काफी लंबे समय से कोहली ने क्रिकेट के मैदान पर फैंस का मनोरंजन किया है, मगर वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने टी20 और टेस्ट- दो फॉर्मेट को अलविदा भी कह दिया है। 37 साल के विराट अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। कोहली को फैंस टी20 में उतना नहीं, टेस्ट में ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उनके रहने से टेस्ट मैच रोमांच से भर जाता था।

भारतीय क्रिकेट के जाने माने सितारे नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में विराट कोहली को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जो इस समय खूब वायरल हो रही है। यह 'कोहली पगलू' पोस्ट फैंस का दिल जीत ले गई है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि अगर भगवान उन्हें एक विश मांगने का मौका देते हैं तो वह विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट वापस मांगेंगे। बता दें, विराट कोहली ने इसी साल इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

नवजोत सिंह सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “अगर भगवान मुझे एक विश देते तो मैं कहता कि कोहली को रिटायरमेंट से वापस लाओ और उनसे टेस्ट क्रिकेट खिलवाओ। 1.5 अरब लोगों के देश को इससे ज्यादा खुशी और आनंद किसी और चीज से नहीं मिलेगा! उनकी फिटनेस 20 साल के लड़के जैसी है - वह खुद 24 कैरेट सोने के हैं।”