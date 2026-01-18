T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान को लगा '440 वोल्ट' का झटका, स्टार गेंदबाज हुआ बाहर
T20 World Cup 2026 से पहले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को '440 वोल्ट' का तगड़ा झटका लगा है। इसके पीछे का कारण ये है कि टीम का एक स्टार गेंदबाज टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि नवीन उल हक हैं, जो अफगानिस्तान के प्रीमियम पेसर हैं। शोल्डर इंजरी की वजह से वह भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महीने खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है, जिसमें नवीन उल हक भी शामिल थे। हालांकि, उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा भी बोर्ड ने कर दी है।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने जानकारी दी है कि हाल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, नवीन उल हक के दाहिने कंधे की हड्डी में अभी भी स्ट्रेस फ्रैक्चर है, क्योंकि चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और खिलाड़ी को दर्द हो रहा है, इसलिए बोर्ड ने उन्हें खास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूनाइटेड किंगडम भेज दिया है। रिकवरी टाइमलाइन की वजह से, नवीन उल हक वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज और 2026 T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
सिलेक्शन कमिटी ने नवीन उल हक की जगह इस टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए जिया-उर-रहमान शरीफी को मेन स्क्वॉड में शामिल किया है। वे पहले रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट का हिस्सा थे। इसके अलावा अनुभवी तेज गेंदबाज फरीद मलिक को टीम के रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। एक बात तो तय है कि नवीन की कमी अफगानिस्तान की टीम को खलेगी, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान का अहम गेंदबाज माना जाता है। उनके पास अनुभव है और भारत की परिस्थितियों में काफी क्रिकेट खेले हैं। इनमें आईपीएल भी शामिल है, जहां वे दर्जनों मैच भारत में खेले हैं।
T20 World Cup 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम
राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, जिया उर रहमान शरीफी, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान।
रिजर्व: एएम गजनफर, एजाज अहमदजई और फरीद मलिक।