KKR ने ढूढ़ लिया हर्षित राणा का तगड़ा रिप्लेसमेंट, टीम इंडिया के लिए खेल चुका है तीनों फॉर्मेट
25 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग ने एक मीडिया एडवाइजरी में बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को टीम में जगह दी है। वहीं, गुजरात टाइटंस ने अपने चोटिल खिलाड़ी पृथ्वीराज यारा की जगह टीम में कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने चोटिल खिलाड़ी हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है। तीन बार की चैंपिनय टीम ने अपनी टीम में हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को शामिल किया है। नवदीप सैनी भारतीय टीम का हिस्सा रहे चुके हैं। उन्होंने टीम इंडिया का तीनों फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व किया है।
25 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग ने एक मीडिया एडवाइजरी में बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को टीम में जगह दी है। वहीं, गुजरात टाइटंस ने अपने चोटिल खिलाड़ी पृथ्वीराज यारा की जगह टीम में कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने अब तक खेले गए 32 आईपीएल मैचों में 23 विकेट लिए हैं, इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी 23 विकेट लिए हैं। वह चोटिल हर्षित की जगह लेंगे और 75 लाख रुपये में केकेआर से जुड़ेंगे। नवदीप सैनी ने भारत के लिए दो टेस्ट मैच, 8 वनडे मैच और 11 टी-20 मैच खेल चुके हैं। यानी वे भारत के लिए सभी फॉर्मेट में अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
इस बीच, चोटिल पृथ्वीराज यारा की जगह खेजरोलिया को जीटी टीम में शामिल किया गया है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 6 विकेट लिए हैं और वे इससे पहले जीटी, केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेल चुके हैं। वे 30 लाख रुपये में जीटी टीम से जुड़ेंगे।
घुटने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए थे हर्षित
बता दें कि हर्षित राणा बीते दिनों घुटने की चोट के कारण केकेआर की टीम से इस सीजन के लिए बाहर हो गए थे। हर्षित राणा को 4 फरवरी 2026 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप से पहले एक अभ्यास (वॉर्म-अप) मैच के दौरान गेंदबाजी करते हुए चोटिल हुए थे। गेंदबाजी के दौरान उनका दाहिना घुटना मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें एक ओवर फेंकने के बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस गंभीर घुटने की चोट के कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी, जिससे वे वर्ल्ड कप और IPL 2026 से बाहर हो गए।
हर्षित राणा भारत के उभरते हुए प्लेयर हैं। वे अपनी गेंदबाजी से तो कमाल दिखाते ही हैं, अपनी बल्लेबाजी से भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने भारत के कई अहम मैचों में अपनी बल्लेबाजी से भी योगदान दिया है। साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था तब इस टीम की ओर से हर्षित राणा ने दमदार प्रदर्शन किया था और टीम को चैंपिनय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आईपीएल 2026 के लिए हर्षित राणा को 4 करोड़ रुपये में केकेआर ने रिटेन किया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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