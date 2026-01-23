वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज नाथन एलिस हुए चोटिल, BBL में भी नहीं खेलेगा मैच
होबार्ट हरिकेन के कप्तान और तेज गेंदबाज नाथन एलिस को हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बिग बैश लीग के बाकी मैचों और फाइनल्स से बाहर कर दिया गया है।
सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ अपने चैलेंजर मैच से पहले होबार्ट हरिकेंस को एक बड़ा झटका लगा है। होबार्ट हरिकेंस के कप्तान नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण बिग बैश लीग 2025-26 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। एलिस मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ बारिश से प्रभावित तीन रन की जीत में नहीं खेल पाए थे लेकिन चैलेंजर में खेलने की उम्मीद में हरिकेंस की 14 खिलाड़ियों की टीम में शामिल थे। हालांकि, 31 वर्षीय तेज गेंदबाज को एससीजी में मैच से कुछ घंटे पहले ही टीम से हटा दिया गया और उनकी जगह बल्लेबाज चार्ली वाकिम को शामिल किया गया है। एलिस के चोटिल होने से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियां मुश्किलों में पड़ गई हैं।
एलिस ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह इस बड़े इवेंट से पहले फिटनेस हासिल कर लेंगे।
क्लब ने शुक्रवार दोपहर एक बयान में कहा, "होबार्ट हरिकेंस पुष्टि कर सकता है कि कप्तान नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बीबीएल सीजन के बाकी मैचों और बीबीएल/15 फाइनल से बाहर रहेंगे।" "एलिस, जो बुधवार रात नॉकआउट में नहीं खेल पाए थे, बीबीएल/15 फाइनल के आखिरी दो मैचों के लिए वापसी करने का लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से चोट से उबर नहीं पाए।"
बेन मैकडरमॉट स्टैंड-इन कप्तान के रूप में बने रहेंगे, उन्होंने स्टार्स के खिलाफ टीम का नेतृत्व किया था, जबकि बिली स्टैनलेक के XI में अपनी जगह बनाए रखने की उम्मीद है। हरिकेंस क्रिस जॉर्डन की फिटनेस पर भी नज़र रख रहा है, जो टखने की शिकायत और होबार्ट में गीली परिस्थितियों के कारण नॉकआउट में केवल बल्लेबाज के रूप में खेले थे।
इस सीजन में एलिस हरिकेन के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए थे। उनकी अनुपस्थिति में बेन मैकडरमॉट कप्तानी संभालेंगे, जबकि चार्ली वाकिम को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। हरिकेन अब सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ चैलेंजर मैच खेलेंगे।