नैट साइवर-ब्रंट के नाम बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाली बनी पहली प्लेयर

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में अब सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली प्लेयर बन गई है। उनके नाम कुल 5 सेंचुरी है।

इंग्लैंड वुमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 12वें मुकाबले शतक जड़ा। शनिवार, 11 अक्टूबर को हुए इस मैच में नैट साइवर-ब्रंट ने 117 रनों की शानदार पारी खेल इंग्लैंड को टूर्नामेंट की लगातार तीसरी जीत दिलाई। इस शतक के साथ नैट साइवर-ब्रंट वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाने वाली पहली प्लेयर बन गई हैं। जी हां, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के अलावा इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन और चार्लोट एडवर्ड्स के नाम इस टूर्नामेंट में 4-4 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है, मगर इन सभी को पछाड़ते हुए नैट साइवर-ब्रंट ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

वहीं वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की बात करें तो हरमनप्रीत कौर के नाम इस टूर्नामेंट में 3 तो स्मृति मंधाना और मिताली राज के नाम 2-2 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है।

कैसा रहा ENG W vs SL W मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बोर्ड पर लगाए। इस दौरान कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने 117 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। नैट साइवर-ब्रंट की पारी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी बैटर इस मैच में फुस्स रहीं होंगी। कप्तान के अलावा कोई इंग्लिश बैटर 35 रन का भी आंकड़ा नहीं छू पाई। श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने 3 विकेट चटकाए।