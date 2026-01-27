नेट सिवर ब्रंट ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, जानिए WPL इतिहास के टॉप-5 व्यक्तिगत स्कोर
इस शतक के साथ ब्रंट डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। अब डब्ल्यूपीएल का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर नेट सिवर-ब्रंट के नाम है, जो उन्होंने वडोदरा में 100 रनों की पारी खेली थी। लिस्ट में दूसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स की जॉर्जिया वोल हैं। टॉप-5 के नाम जानिए।
मुंबई इंडियंस की नेट सिवर-ब्रंट ने विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने 2026 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर इस लीग में शतकों के सूखे को समाप्त किया। इस शतक के साथ ब्रंट डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। अब डब्ल्यूपीएल का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर नेट सिवर-ब्रंट के नाम है, जो उन्होंने वडोदरा में 100 रनों की पारी खेली थी।
लिस्ट में दूसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स की जॉर्जिया वोल हैं। इन्होंने साल 2025 में लखनऊ के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नाबाद 99 रन की पारी खेली थी। मौजूदा समय में गुजरात की टीम का हिस्सा शोफी डिवाइन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने WPL के पहले सीजन यानी 2023 में ब्रेबोर्न स्टेडियम (मुंबई) में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 99 रन बनाए थे। तब वे रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरू की ओर से खेल रही थीं। यूपी वारियर्स की ओर से खेलते हुए एलिसा हीली ने भी साल 2023 में ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नाबाद 96 रन बनाए थे। इस सूची में पांचवें स्थान पर बेथ मूनी हैं जिन्होंने गुजरात जायंट्स की ओर से खेलते हुए साल 2025 में लखनऊ में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 96 रन की पारी खेली थी।
WPL इतिहास के टॉप-5 सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की सूची
• नेट सिवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस): 100* रन बनाम RCB-W, वडोदरा, 2026
• जॉर्जिया वोल (यूपी वॉरियर्स): 99* रन बनाम RCB-W, लखनऊ, 2025
• सोफी डिवाइन (आरसीबी): 99 रन बनाम GG-W, ब्रेबोर्न, 2023
• एलिसा हीली (यूपी वॉरियर्स): 96* रन बनाम RCB-W, ब्रेबोर्न, 2023
• बेथ मूनी (गुजरात जायंट्स): 96* रन बनाम UPW-W, लखनऊ, 2025
बता दें कि स्मृति मंधाना ने भी 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 96 रनों की पारी खेली है, जो संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर आती हैं।
आज के मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को बुरी तरह से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 200 रनों का लक्ष्य रखा जिसे आरसीबी की टीम हासिल नहीं कर पाई और मुंबई ने 15 रनों से मैच जीत लिया। मुंबई की ओर से ब्रंट ने शतकीय पारी खेली, वहीं आरसीबी की ओर से ऋचा घोष ने अकेले संघर्ष करते हुए ताबड़तोड़ 90 रन बनाए। हालांकि, वे अकेले टीम को जीत नहीं दिला सकीं।