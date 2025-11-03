Cricket Logo
भारत की पुरुष टीम हो या महिला, इन्हें हराना मुश्किल है… इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने दिया बयान

Mon, 3 Nov 2025 10:55 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर नासिर हुसैन ने भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर एक बड़ा दावा किया है। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में कमेंट्री करने वाले नासिर हुसैन ने कहा है कि भारत की पुरुष टीम हो या महिला टीम, इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने नासिर हुसैन ने ये भी बताया कि वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया को जीत क्यों मिली? उन्होंने WPL की भी तारीफ की और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी सराहना की, जो काफी समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नासिर ने माना है कि टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट की जरूरत थी और इसे पूरा कर लिया गया।

नासिर हुसैन ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर कहा, “WPL और पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन के साथ देखने को मिल रहा है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें बस आज शाम, इस टूर्नामेंट को जीतने की जरूरत थी, ताकि उस डील पर थोड़ी मुहर लग सकें कि वे अच्छा कर रहे हैं। सच कहूं तो, दर्शक शानदार रहे। टीम शानदार रही। टूर्नामेंट के बीच में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की और अंत भी अच्छा किया।”

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की तुलना में भारत के कई खिलाड़ी फॉर्म में थे। अगर आप भारतीय लाइनअप पर नजर डालें, तो टूर्नामेंट के अंत तक कई खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में थे और दुर्भाग्य से दक्षिण अफ्रीका, खासकर बल्ले से, एक या दो पर ज्यादा निर्भर रहा और इसीलिए उसे अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने भी अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन भारत बहुत अच्छा है, जैसा कि हमने दुनिया के इस हिस्से में देखा है, पुरुष हो या महिला टीम, किसी भी फॉर्मेट में, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है।"

भारतीय टीम ने पहले दो मैच टूर्नामेंट में जीते थे, लेकिन अगले तीन मैचों में टीम को हार मिली थी। हार की हैट्रिक के बावजूद भारत ने अगले मैच में जीत हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया था। आखिरी लीग मैच बारिश में धुल गया था और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी रन चेज वुमेंस वनडे इंटरनेशल क्रिकेट के इतिहास की भारत ने की थी। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों के अंतर से टीम इंडिया ने हराया।

