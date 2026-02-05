Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Nasser Hussain backs Pakistan and Bangladesh in their stance against ICC in T20 World Cup row tells the reason too
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने किया पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन, कहा- खेल को खत्म कर रही है राजनीति

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने किया पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन, कहा- खेल को खत्म कर रही है राजनीति

संक्षेप:

पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आईसीसी के खिलाफ जो स्टैंड रखा है, उसका समर्थन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि अब बस बहुत हुआ। 

Feb 05, 2026 10:15 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर पनप रही आग में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी कूद गए हैं। इंडिया और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप 2026 को लेकर नासिर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने फैसले पर कायम हैं। बांग्लादेश ने तो भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलने का फैसला किया था और इस वजह से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। उधर, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नहीं खेलने का विकल्प चुना है। 15 फरवरी को कोलंबो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना है, लेकिन अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शेहबाज शरीफ ने फिर से पाकिस्तान की टीम के भारत के खिलाफ नहीं खेलने की बात दोहराई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच चल रही तनतनी में नासिर हुसैन ने कहा है कि उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान का कड़ा रुख अपनाना काफी पसंद है, क्योंकि अब समय आ गया है कि कोई कहे कि “बस बहुत हो गया”। उन्होंने संबंधित पार्टियों से खेल में राजनीति को शामिल करना बंद करने का भी आग्रह किया। स्काई क्रिकेट पॉडकास्ट में हुसैन ने कहा, "मुझे बांग्लादेश का अपनी बात पर अड़ा रहना काफी पसंद है। वे अपने खिलाड़ी, फिज(मुस्तफिजुर रहमान) के लिए खड़े हुए हैं और मुझे पाकिस्तान काफी पसंद है। मुझे पता है कि यह पॉलिटिकल है। मुझे पाकिस्तान का बांग्लादेश के लिए खड़ा रहना काफी पसंद है और किसी न किसी स्टेज पर, किसी को कहना ही होगा कि यह पॉलिटिक्स बहुत हो गई। क्या हम वापस क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए शायद यह एक बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि पाकिस्तान ICC या भारत को नुकसान सिर्फ पैसे और इंडिया-पाकिस्तान मैच के फाइनेंस से ही पहुंचा सकता है। यही एक तरीका है।" इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने यह भी दावा किया कि खेल की मौजूदा स्थिति “निराशाजनक” हो गई है, क्योंकि राजनीति इसमें आड़े आ रही है।

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "सच कहूं तो यह काफी निराशाजनक है। स्पोर्ट, क्रिकेट और पॉलिटिक्स हमेशा से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। स्पोर्ट और पॉलिटिक्स के बीच हमेशा एक लिंक रहा है, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि यह लिंक और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले यह एक्सेप्शन हुआ करता था, अब यह नॉर्मल है और यह सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन ही नहीं, बल्कि प्लेयर्स के साथ भी होता है। पिछले कुछ सालों में मैंने जो प्लेयर्स देखे हैं, जैसा कि मैं कहता हूं, यह काफी निराशाजनक है, हाथ न मिलाना, ट्रॉफी न उठाना। क्रिकेट पहले देशों और मुश्किलों का सामना कर रहे देशों को जोड़ता था और अब यह लोगों को अलग कर रहा है।"

हुसैन ने आगे आईपीएल का भी जिक्र किया, जहां से ये मुद्दा पनपा है। उन्होंने कहा, "आपको बस यह याद रखना होगा कि यह हालिया संकट कहां से शुरू हुआ। मुस्तफिजुर रहमान IPL में कोलकाता के लिए चुने गए और अचानक BCCI ने कहा, नहीं, आप उन्हें टीम से बाहर कर दें, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के साथ चल रहे हालात अच्छे नहीं हैं। उस एक फैसले से सब कुछ बढ़ता गया।"

कप्तान के तौर पर वह खुद 2003 में जिम्बाब्वे इंग्लैंड की टीम को नहीं ले गए थे। उन्होंने आईसीसी के साथ थोड़ी सहानुभूति दिखाई और कहा कि अंतिम समय पर शेड्यूल में बदलाव नहीं किया जा सकता था। ऐसे में बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर आईसीसी ने उनकी मांग खारिज कर दी, लेकिन क्या भविष्य में कभी भारत ऐसा करता है तो भी आईसीसी का यही स्टैंड होगा? आपको बांग्लादेश को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे आप पाकिस्तान और भारत को करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "अब इंडिया के फैन ज्यादा चिल्लाएंगे, हमारे पास पैसा है, सब ठीक है, लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप लगातार बांग्लादेश या पाकिस्तान को नीचा दिखाते रहेंगे, तो उनका क्रिकेट कम हो जाएगा और इसलिए इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले जो शानदार मैच हमने देखे हैं, वे एकतरफा हो जाएंगे, जैसा कि उनके साथ हुआ है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।