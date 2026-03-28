मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ विवादित पोस्ट कर बुरा फंसे नसीम शाह, PCB ने लिया ये एक्शन
नसीम शाह को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब देना होगा। PCB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों और खेल की ईमानदारी बनाए रखने के लिए कमिटेड है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ पोस्ट करना पाकिस्तान के क्रिकेटर नसीम शाह को भारी पड़ गया। उनके इस विवादित पोस्ट पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तेज गेंदबाज नसीम शाह को उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें, नसीम शाह ने हालांकि इस विवादित पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। आईए जानते हैं पूरा मामला-
नसीम शाह ने मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ क्या कहा?
पीएसएल के 11वें सीजन का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के बीच खेला गया था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान मरियम नवाज शरीफ वीआईपी मेहमान के तौर पर मौजूद थीं। पीसीबी ने उनका एक वीडियो अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया।
इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए नसीम शाह ने लिखा, ‘उन्हें लॉर्ड्स की रानी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है?’
मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ नसीम शाह का यह पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गया, जिसके बाद बवाल मच गया।
हालांकि नसीम शाह ने बाद में सफाई दी कि उनका X अकाउंट हैक हो गया था।
उन्होंने अन्य पोस्ट में लिखा, ‘नसीम का यह अकाउंट हाल ही में हैक हो गया था, लेकिन अब इसे सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है।’ इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछली टिप्पणी उनके निजी विचारों को नहीं दर्शाती थी।
नसीम शाह को देना होगा PCB को जवाब
एक आधिकारिक बयान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि तेज गेंदबाज नसीम शाह के कृत्यों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। "नसीम शाह को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब देना होगा। PCB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों और खेल की ईमानदारी बनाए रखने के लिए कमिटेड है।”
बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किस क्लॉज़ का उल्लंघन हुआ है, लेकिन बताया कि नसीम का जवाब मिलने के बाद मामले को रिव्यू किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें