पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर धुआंधार फायरिंग, लेकिन गेंदबाज बना रहेगा टीम के साथ
संक्षेप: लोअर दिर में नसीम शाह के घर पर खूब गोलीबारी की गई है। उस समय नसीम शाह पाकिस्तान की टीम के साथ थे, जिन्हें आज से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। अज्ञात हमलावरों ने गेट पर गोलीबारी की और फिर मौके से फरार हो गए।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है। लोअर दिर में नसीम शाह के घर पर खूब गोलीबारी की गई है। उस समय नसीम शाह पाकिस्तान की टीम के साथ थे, जिन्हें आज यानी 11 नवंबर से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। अज्ञात हमलावरों ने गेट पर गोलीबारी की और फिर मौके से फरार हो गए। घर का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय घर पर कौन था या हमलावरों का इरादा क्या था। इस घटना के बावजूद, नसीम शाह पर कोई असर नहीं पड़ा है और वह श्रीलंका के खिलाफ आज से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ रुके हुए हैं। यह हमला नसीम शाह के घर पर 10 नवंबर को हुआ था। बताया ये जा रहा है कि जिस घर पर ये अटैक हुआ है, वहां उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं।
पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को भी पकड़ा नहीं है। जांच की जा रही है, लेकिन, चौंकाने वाली बात ये है कि किसी क्रिकेटर के घर पर हमला हो जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। उधर, अच्छी बात ये है कि नसीम शाह का ध्यान इस समय वनडे सीरीज पर है। जाहिर है कि उन्होंने घरवालों से बात की होगी, लेकिन वह इस स्थिति में घर जाने के बजाय पाकिस्तान टीम के साथ बने रहना चाहते हैं।
पाकिस्तान की टीम की बात करें तो हाल ही में साउथ अफ्रीका को अपनी मेजबानी में 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। इसके अलावा टी20 सीरीज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने जीती थी, जबकि एक टेस्ट में पाकिस्तान और एक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जीत मिली थी। अब नई सीरीज श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की शुरू हो रही है। सिर्फ वनडे सीरीज के लिए ही साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान गई है।