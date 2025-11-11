Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Naseem Shah family home attacked with heavy firing despite that pacer stays with Pakistan Cricket Team for Sri Lanka ODI
पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर धुआंधार फायरिंग, लेकिन गेंदबाज बना रहेगा टीम के साथ

पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर धुआंधार फायरिंग, लेकिन गेंदबाज बना रहेगा टीम के साथ

संक्षेप: लोअर दिर में नसीम शाह के घर पर खूब गोलीबारी की गई है। उस समय नसीम शाह पाकिस्तान की टीम के साथ थे, जिन्हें आज से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। अज्ञात हमलावरों ने गेट पर गोलीबारी की और फिर मौके से फरार हो गए।

Tue, 11 Nov 2025 02:13 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है। लोअर दिर में नसीम शाह के घर पर खूब गोलीबारी की गई है। उस समय नसीम शाह पाकिस्तान की टीम के साथ थे, जिन्हें आज यानी 11 नवंबर से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। अज्ञात हमलावरों ने गेट पर गोलीबारी की और फिर मौके से फरार हो गए। घर का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय घर पर कौन था या हमलावरों का इरादा क्या था। इस घटना के बावजूद, नसीम शाह पर कोई असर नहीं पड़ा है और वह श्रीलंका के खिलाफ आज से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ रुके हुए हैं। यह हमला नसीम शाह के घर पर 10 नवंबर को हुआ था। बताया ये जा रहा है कि जिस घर पर ये अटैक हुआ है, वहां उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं।

पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को भी पकड़ा नहीं है। जांच की जा रही है, लेकिन, चौंकाने वाली बात ये है कि किसी क्रिकेटर के घर पर हमला हो जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। उधर, अच्छी बात ये है कि नसीम शाह का ध्यान इस समय वनडे सीरीज पर है। जाहिर है कि उन्होंने घरवालों से बात की होगी, लेकिन वह इस स्थिति में घर जाने के बजाय पाकिस्तान टीम के साथ बने रहना चाहते हैं।

पाकिस्तान की टीम की बात करें तो हाल ही में साउथ अफ्रीका को अपनी मेजबानी में 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। इसके अलावा टी20 सीरीज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने जीती थी, जबकि एक टेस्ट में पाकिस्तान और एक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जीत मिली थी। अब नई सीरीज श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की शुरू हो रही है। सिर्फ वनडे सीरीज के लिए ही साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान गई है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Naseem Shah
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |