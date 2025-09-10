नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, लेकिन पाकिस्तान बना रोड़ा
10वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मिल सकती है, लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो वेन्यू में बदलाव हो सकता है। पाकिस्तान अगर खिताबी मैच में जगह बनाता है तो मैच कोलंबो में होगा।
अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की संभावित तारीखें सामने आ गई है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार यह आईसीसी टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जा सकता है। 10वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मिल सकती है, लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो वेन्यू में बदलाव हो सकता है। बता दें, भारत टी20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन है, 2024 में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था।
आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें भाग लेंगी और 55 मैच खेले जाएंगे, जो भारत में पांच और श्रीलंका में दो वेन्यू पर खेले जाएंगे। बताया जा रहा है कि फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो मैच कोलंबो में होगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) 2026 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हालांकि, पाकिस्तान के सभी मैचों के आयोजन के लिए श्रीलंका को सह-मेजबान चुना गया है। इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के बीच एक समझौता हुआ था कि वे दोनों सरकारों के बीच लंबे समय से चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण एक-दूसरे के देशों में नहीं खेलेंगे। इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल तय नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट की तारीख निश्चित रूप से तय कर ली गई है और सभी प्रतिभागी देशों को सूचित कर दिया गया है।
फिलहाल, अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए केवल 15 टीमें ही क्वालीफाई कर पाई हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और पहली बार खेल रहे इटली शामिल हैं। बाकी पांच स्थानों में से दो अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफायर और तीन एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर से निकलेंगे।