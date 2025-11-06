वर्ल्ड कप विनिंग वुमेंस टीम का नरेंद्र मोदी को स्पेशल गिफ्ट ‘Namo 1’; जानें क्या है इसमें खास

संक्षेप: आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी जीतने वाली टीम इंडिया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ‘Namo 1’ स्पेशल गिफ्ट दिया, जिसकी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी जीतने वाली टीम इंडिया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ‘Namo 1’ स्पेशल गिफ्ट दिया, जिसकी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला टीम ने नरेंद्र मोदी को टीम इंडिया की एक जर्सी गिफ्ट की जिस पर उनका नाम ‘नमो’ लिखा है, वहीं जर्सी नंबर-1 है। इस जर्सी पर वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के साइन भी है।इस गिफ्ट को पाकर पीएम मोदी काफी प्रसन्न दिखाई दिए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद जय शाह और रोजर बिन्नी ने भी मोदी को ऐसी ही जर्सी गिफ्ट की थी, मगर उस पर खिलाड़ियों के साइन नहीं थे।

बता दें, इस मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में ट्रॉफी के बिना प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अब वे और सफलता अर्जित करके आगे भी मिलते रहना चाहेंगे। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया है और उन सभी के लिये प्रेरणास्रोत रहे हैं।

भारत ने रविवार को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी खिताब जीता। बातचीत के दौरान ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ दीप्ति शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि वह 2017 से उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी।

प्रधानमंत्री ने उनके इंस्टाग्राम बायोडाटा पर ‘जय श्रीराम’ और उनके हाथ पर हनुमान जी के टैटू का जिक्र किया तो दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा कि इससे उन्हें ताकत मिलती है।

हरमनप्रीत ने पूछा कि वह हर समय वर्तमान में कैसे रह पाते हैं , इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनके जीवन का हिस्सा और आदत बन गई है।

उन्होंने टीम के सफर के यादगार पलों का भी जिक्र किया जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में हरलीन देयोल का शानदार कैच शामिल है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने मजाकिया लहजे में फाइनल में अमनजोत कौर के कैच का भी जिक्र किया जो दो बार संभलने के बाद तीसरी बार में उन्होंने लपका था। उन्होंने कहा कि कैच लपकने से पहले आपको गेंद दिख रही होगी लेकिन बाद में ट्रॉफी दिख गई होगी।

क्रांति गौड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि उनका भाई उनका बड़ा प्रशंसक है जिस पर प्रधानमंत्री ने उसे उनसे मिलने का खुला न्यौता दिया।