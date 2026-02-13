नामीबिया ही नहीं, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया भी आए रडार में, ये हैं WC इतिहास में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हराकर टी-20 विश्व कप के इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। आइए आज हम आपको भारत की इस टूर्नामेंट में 5 सबसे बड़ी जीतों के बारे में जानकारी देते हैं।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम नामीबिया के बीच विश्व कप के ग्रुप ए का मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को बुरी तरह हराया। नामीबिया की टीम को भारत ने 93 रनों के बड़े अंतर से हराया। टी-20 विश्व कप के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है।
भारतीय टीम ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो साल 2012 के टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के कोलंबों में बना था। तब भारतीय टीम ने कोलंबों के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड को 90 रनों के बड़े अंतर से हराया था तब से लेकर आज के मैच से पहले तक यह टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अब इस जीत को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के साथ खेले गए मुकाबले से प्रतिस्थापित कर दिया गया जहां भारत को 93 रनों को बड़ी विजय मिली।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत साल 2014 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी, जहां भारतीय टीम ने बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों से हरा दिया था। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के विश्व कप में भारत की चौथी सबसे बड़ी जीत साल 2022 के विश्व कप में आई, जहां भारत ने ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जिम्बाब्वे की टीम को 71 रनों से शिकस्त दी। विश्व कप के इतिहास में भारत ने अपनी पांचवीं सबसे बड़ी जीत पिछले विश्व कप में हासिल की। 2024 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने 68 रनों से जीत हासिल थी, जो टीम इंडिया की पांचवीं सबसे बड़ी जीत है।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत की पांच सबसे बड़ी जीत
भारत बनाम नामीबिया: 93 रन ( विश्व कप 2026 दिल्ली)
भारत बनाम इंग्लैंड: 90 रन (विश्व कप 2012 कोलंबो)
भारत बनाम ऑस्ट्रलिया: 73 रन ( विश्व कप 2014 मीरपुर)
भारत बनाम जिम्बाब्वे: 71 रन ( विश्व कप 2022 मेलबर्न)
भारत बनाम इंग्लैंड: 68 रन (विश्व कप 2024 प्रोविडेंस)
गुरुवार को खेले गए मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन के 61 और हार्दिक पांड्या के 52 रनों की मदद से और दूसरे भारतीय बल्लेबाजों के शानदार कैमियों से भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 209 रन बनाए, जिसे नामीबिया की टीम नहीं हासिल कर पाई और 18.2 ओवर में 116 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारत ने 93 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।