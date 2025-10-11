नामीबिया ने किया T20I इतिहास का हैरतअंगेज उलटफेर, आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका से छीनी जीत

नामीबिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र T20I मैच में रोमांचक जीत हासिल की। नामीबिया ने 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर विजयी परचम फहराया। नामीबिया ने पहली बार घर पर इंटरनेशनल मैच खेला।

नामीबिया ने टी20 इंटरनेशनल इतिहास का हैरतअंगेज उलटफेर किया है। नामीबिया ने शनिवार को साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ चार विकेट से जीत हासिल की। नामीबिया ने विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में साउथ अफ्रीका को एकमात्र T20I मैच में आखिरी गेंद पर हराया। पहली बार घर पर कोई इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी नामीबिया टीम ने साउथ अफ्रीका को 134/8 के स्कोर पर रोका। साउथ अफ्रीका के लिए जेसन स्मिथ (31) ने सर्वाधिक रन बनाए। क्विंटन डिकॉक (1), रीजा हेंड्रिक्स (7) और कप्तान डोनोवन फरेरा (4) दहाई अंक में नहीं पहुंचे। वहीं, नामीबिया ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए। रूबेन ट्रम्पेलमैन ने तीन विकेट चटकाने के अलावा नाबाद 11 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

नामीबिया ने चौथी बार फुल मेंबर को हराया नामीबिया ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथी बार फुल मेंबर नेशन को हराया है। नामीबिया ने साउथ अफ्रीफ्रा से पहले आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका को मात दी। यह दूसरी बार है जब साउथ अफ्रीका को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी एसोसिएट देश से हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका को इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2022 में एडिलेड में नीदरलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका को दूसरी बार मैच की आखिरी गेंद पर हार का मुंह देखना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 2016 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आखिरी गेंद पर मैच गंवाया था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेट से जीता। नामीबिया ने दूसरी बार T20I मैच की आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की है। नामीबिया ने इससे पहले 2022 में बुलावायो में जिम्बाब्वे को हराया था।