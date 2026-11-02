नामीबिया ने रच दिया इतिहास, टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कर दिया ये कमाल
नामीबिया ने एक इतिहास रच दिया है। टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पहली बार इस टीम ने कोई सीरीज जीती है। आयरलैंड के खिलाफ 3-2 से नामीबिया की टीम ने वनडे सीरीज में फतेह हासिल की है।
नामीबिया की क्रिकेट टीम ने अपने इतिहास को पलट दिया है। एक खास उपलब्धि इस एसोसिएट नेशन टीम ने हासिल कर ली है। नामीबिया भी उन चुनिंदा टीमों में शामिल हो गई है, जिसने किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच जीता है और अब वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी जीत ली है। नामीबिया ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में आयरलैंड को 3-2 से हराया है और इतिहास रचा है। यह किसी भी आईसीसी के फुल मेंबर नेशन के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीत नामीबिया की टीम के लिए है।
नामीबिया ने रविवार को विंडहोक में आयरलैंड को पांच विकेट से हराया और फुल मेंबर नेशन के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय ODI सीरीज़ जीती। नामीबिया के लिए यह बड़ी बात इसलिए भी है, क्योंकि उसको अगले साल आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। हालांकि, टीम अभी तक इस इवेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन उन्हें आगे टूर्नामेंट का टिकट दिला सकता है। इसके अलावा बड़े देशों को हराकर टीम का मनोबल भी बढ़ता है। खासकर आईसीसी इवेंट्स से पहले। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वनडे विश्व कप 2027 टूर्नामेंट के मुख्य मेजबान हैं।
नामीबिया वर्सेस आयरलैंड मैच की बात करें तो आयरलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन 129 रनों पर ढेर हो गई। जोर्डन नील ने सबसे ज्यादा 33 रन आयरलैंड के लिए बनाए। 27 रनों की पारी कैड कारमाइकल ने खेली, जबकि 21 रन हैरी टेक्टर ने बनाए। लॉरन टकर 20 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया की ओर से जेजे स्मिट को 4 विकेट मिले और 3 विकेट जैक ब्रासेल ने निकाले। वहीं, नामीबिया के लिए 130 रनों की रन चेज में 46 रन लॉरेन स्टीनकैंप ने बनाए, जबकि 30 रनों की पारी कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने खेली। 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य नामीबिया ने हासिल कर लिया।
पांच मैचों की वनडे सीरीज में आयरलैंड ने जीत के साथ शुरुआत की थी और 55 रनों से नामीबिया को हराया था। हालांकि, मेजबान टीम ने दूसरे मैच में 31 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज में बराबरी हासिल की। इसके बाद तीसरा मैच भी नामीबिया ने जीता। 63 रनों से जीत दर्ज करके नामीबिया ने 2-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद आयरलैंड ने पलटवार किया और 130 रनों के बड़े अंतर से मैच जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया, लेकिन आखिरी मैच में नामीबिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज करके 3-2 से सीरीज अपने नाम कर ली और इतिहास रच दिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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