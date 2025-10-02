नामीबिया बनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 16वीं टीम, यहां देखें पूरी लिस्ट
भारत और श्रीलंका में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों को हिस्सा लेना है, जिसमें से अभी तक 16 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है। नामीबिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 16वीं टीम बनी है। नामीबिया ने गुरुवार को हरारे में अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफाइंग के पहले सेमीफाइनल में तंजानिया को 63 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट हासिल किया।
जिम्बाब्वे और केन्या के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट मिलेगा। अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफाइंग का फाइनल शनिवार को खेला जाएगा, हालांकि उसका असर टी20 वर्ल्ड कप की क्वालीफिकेशन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें पहले से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर चुकी होगी।
नामीबिया 2021, 2022 और 2024 के बाद लगातार चौथी टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा। 2022 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी।
नामीबिया से पहले, 15 टीमें भारत और श्रीलंका के लिए अपनी टिकट बुक कर चुकी थीं। 20 टीमों के इस टूर्नामेंट के आखिरी तीन स्थान एशिया और पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर के जरिए क्वालीफाई करने वाली टीमों के लिए होंगे, जो 8 अक्टूबर से ओमान में शुरू होगा। जापान, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, पापुआ न्यू गिनी, कतर, समोआ और संयुक्त अरब अमीरात की टीमें इन तीन स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर चुकी टीमें- भारत (मेजबान), श्रीलंका (मेजबान), अफगानिस्तान (सुपर आठ), ऑस्ट्रेलिया (सुपर आठ), बांग्लादेश (सुपर आठ), इंग्लैंड (सुपर आठ), दक्षिण अफ्रीका (सुपर आठ), वेस्टइंडीज (सुपर आठ), संयुक्त राज्य अमेरिका (सुपर आठ), पाकिस्तान (आईसीसी रैंकिंग), न्यूजीलैंड (आईसीसी रैंकिंग), आयरलैंड (आईसीसी रैंकिंग), कनाडा (अमेरिका क्षेत्रीय फाइनल), नीदरलैंड (यूरोप क्षेत्रीय फाइनल), और इटली (यूरोप क्षेत्रीय फाइनल), नामीबिया (अफ्रीका क्षेत्रीय फाइनल)।