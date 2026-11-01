नमन धीर की 'आसान गलती' टीम इंडिया को बहुत महंगी पड़ी, टिम साइफर्ट ने शतक से चूकने के बावजूद लूटी महफिल

नमन धीर की 'आसान गलती' टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में बहुत महंगी पड़ गई। न्यूजीलैंड ने सात विकेट से मैच जीता। टिम साइफर्ट ने शतक से चूकने के बावजूद महफिल लूटी।

भारत को टिम साइफर्ट को शुरू में ही जीवनदान देना महंगा पड़ा क्योंकि इस सलामी बल्लेबाज ने इसका पूरा फायदा उठाकर 50 गेंद पर 93 रन की तूफानी पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड ने रविवार को हैमिल्टन में खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मैच में दो ओवर बाकी रहते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की। भारत शुरुआती तीन मैच जीतकर पांच मैच की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुका था। इस तरह से उसने सीरीज 3-2 से अपने नाम की। साइफर्ट जब 13 रन पर खेल रहे थे तब नमन धीर ने अर्शदीप सिंह द्वारा डाले गए चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उनका आसान कैच टपका दिया। गेंद डीप थर्ड के पास गई थी। साइफर्ट ने इसके बाद 11 चौकों और पांच छक्कों से सजी अपनी पारी से भारतीय गेंदबाजों को पस्त किया। ग्लेन फिलिप्स ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 38 गेंद पर नाबाद 65 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट पर 195 रन बनाकर चार नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की।

भारत को कम स्कोर पर रोकने में मिल्ने की अहम भूमिका भारत ने सीरीज में पहली बार टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर (23 गेंद पर 50, तीन चौके, चार छक्के) और ईशान किशन (32 गेंद पर 61, पांच चौके, पांच छक्के) के बीच 107 रन की साझेदारी की मदद से आठ विकेट पर 191 रन बनाए। भारत को अपेक्षाकृत कम स्कोर पर रोकने में एडम मिल्ने ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चार ओवर में 19 रन देकर चार विकेट लिए। नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर ने दो-दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। नक्शे देखें अर्शदीप सिंह ने फिन एलन को जल्द ही चलता कर दिया। उन्हें अपने अगले ओवर में साइफर्ट का विकेट भी मिल जाता लेकिन नमन ने उन्हें जीवनदान दिया। उन्होंने इसका जश्न छक्का लगाकर मनाया। डेरिल मिचेल (16 गेंद पर 29, चार छक्के) ने प्रिंस यादव का स्वागत लगातार दो छक्के लगाकर किया जबकि साइफर्ट ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में भुवनेश्वर पर दो चौके और दो छक्के लगाकर 20 रन बटोरे। न्यूजीलैंड ने इस तरह से पावर प्ले में एक विकेट पर 59 रन बनाए।

नीतीश ने टिम साइफर्ट को पहला शतक लगाने से रोका सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मिचेल को आउट करके साइफर्ट के साथ उनकी 73 रन की साझेदारी तोड़ी। साइफर्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी पर छक्का लगाकर 34 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। नीतीश ने साइफर्ट को बोल्ड करके उन्हें अपने करियर का पहला शतक नहीं बनाने दिया लेकिन तब तक वह फिलिप्स के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचा चुके थे। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी की। फिलिप्स ने अर्शदीप पर चौका लगाकर 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। फिलिप्स ने इस श्रृंखला में 341 रन बनाए जो किसी द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले भारतीय पारी तीन चरणों में गुजरी। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन बीच के ओवरों में उसने तेजी से रन बनाए और डेथ ओवरों में फिर से कुछ खास नहीं कर पाए। भारत ने महज 19 रन पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के विकेट गंवा दिए थे। इन दोनों को मिल्ने ने पवेलियन की राह दिखाई।