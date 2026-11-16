न्यूजीलैंड सीरीज के बाद नमन धीर बोले- मेरा एक सपना पूरा हो गया है, अब मेरा लक्ष्य देश के लिए…
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नमन धीर ने कहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया है। अब मेरा लक्ष्य देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने का का है।
नमन धीर कुछ महीने पहले तक सिर्फ एक डोमेस्टिक और आईपीएल क्रिकेटर थे, लेकिन सितंबर में वह इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए और अब तीन महीने के भीतर उन्होंने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के दिल में खास जगह बना ली है। नमन धीर अपनी तूफानी बैटिंग और ठीकठाक बॉलिंग से भारत की टी20 और वनडे टीम में लगातार जगह बना रहे हैं। नमन ने बताया है कि हर एक क्रिकेटर की तरह उनका देश के लिए खेलने का सपना पूरा हो चुका है, जबकि अब उनकी निगाहें देश को लंबे समय तक ज्यादा से ज्यादा मैच जिताने पर हैं।
ऑलराउंडर नमन धीर ने टीओआई को दिए इंटरव्यू में डेब्यू को लेकर कहा, "सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अब तो हो ही गया है। टीम में चुने जाने का फैसला ही मेरे लिए हैरानी की बात थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज के लिए चुना जाएगा, इसलिए इसे समझने में कुछ दिन लग गए, लेकिन जब मैं टीम में शामिल हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल लगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम न्यूजीलैंड में ODI और T20I दोनों सीरीज जीतने में कामयाब रहे। जब भी मुझे मौके मिले, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था और पहले भी कुछ IPL सीजन में फ्लेक्सिबल रोल में खेल चुका था। मुझे हमेशा यकीन था कि सही समय आने पर मौका जरूर मिलेगा।"
नमन ने बताया, "इंडिया के लिए खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन मेरे लिए यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं लंबे समय तक खेलना चाहता हूं और इंडिया के लिए मैच जीतना चाहता हूं। मैं कोई खास टारगेट सेट नहीं करता। मेरा फोकस जीत में योगदान देने और जब तक हो सके टीम का हिस्सा बने रहने पर है।"
क्या जब वे शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में शुभमन गिल के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने कोई हिंट टीम में सिलेक्ट होने को लेकर दिया था? इस पर नमन ने बताया, "बिल्कुल नहीं। यह एकदम अचानक हुआ। मैं अभी-अभी टूर्नामेंट से लौटा था और रणजी ट्रॉफी की तैयारी के लिए अपने सफेद कपड़े खोल रहा था, तभी मैंने इंस्टाग्राम पर टीम की घोषणा देखी।"
नमन धीर टी20 और वनडे क्रिकेट में नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं और कुछ अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं। इस पोजिशन पर बल्लेबाजी करना कठिन होता है। इस पर इस ऑलराउंडर का कहना है, "बिल्कुल। यह सिर्फ़ पहली बॉल से ही बैटिंग करने और बल्ला घुमाने के बारे में नहीं है, लेकिन मुझे चैलेंज पसंद है। सच कहूं तो, मैं कहीं भी बैटिंग करके खुश हूं। आजकल ओपनर्स को भी अटैक करना पड़ता है। अगर आप 15वें या 16वें ओवर के आसपास आ रहे हैं, तो आपको आमतौर पर तेज़ी से रन बनाने से पहले कंडीशन को समझने के लिए कुछ बॉल मिलती हैं। अगर आप शांत रहते हैं और स्मार्ट फैसले लेते हैं, तो रोल आसान हो जाता है।"
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