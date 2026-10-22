नमन धीर ने आखिरी ओवर में दिलाई ऐतिहासिक T20I जीत, 15 गेंदों में किया न्यूजीलैंड का काम तमाम

Naman Dhir IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बेहतरीन बैटिंग की। भारत ने क्राइस्टचर्च के मैदान पर 226 रनों का टारगेट चेज किया और इतिहास रचा।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने गुरुवार को क्राइस्टचर्च में चार विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने चार विकेट पर 225 जुटाए और भारत ने 19.4 ओवर में 230/6 बनाकर विजयी परचम फहराया। भारत ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा टारगेज चेज किया। भारतीय टीम ने इससे पहले T20I में सबसे सफल रन चेज 2023 में विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया था। तब भारत ने 209 रन का लक्ष्य हासिल किया। क्राइस्टचर्च में संजू सैमसन (33 गेंदों में 67), कप्तान श्रेयस अय्यर (28 गेंदों में 42) और नमन धीर ने शानदार बल्लेबाजी की। नमन ने 15 गेंदों में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 42 रन बनाकर न्यूजीलैंड का काम तमाम किया। उनके और अय्यर के बीच छठे विकेट के लिए 43 रनों की अहम साझेदारी हुई।

आखिरी ओवर में चाहिए थे इतने रन अंतिम दो ओवर में भारत को 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। 26 वर्षीय नमन और अय्यर क्रीज पर थे। अय्यर को एडम मिल्ने ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया, जिसके बाद 26 वर्षीय नमन ने गजब की सूझबूझ दिखाई। बैटिंग करने आए नीतीश कुमार रेड्डी ने आती ही डॉट बॉल खेली और फिर अगली गेंद पर नमन को स्ट्राइक दी। नमन ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाया, पांचवीं पर डबल जबकि अंतिम गेंद पर सिंगल निकाला। ऐसे में भारत से थोड़ा दबाव कम हो गया। आखिरी ओवर में भारत को आठ रन की दरकार थी और नमन स्ट्राइक पर थे। उन्होंने मैट हेनरी द्वारा डाली गई पहली गेंद पर मिडऑफ के ऊपर से चौका मारा। नमन ने दूसरी गेंद पर सिंगल लिया और अगली गेंद पर नीतीश ने दौड़कर एक रन बनाया। भारत को अब तीन गेंदों में दो रन चाहिए थे मगर नमन ने शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, जो विकेटकीपर के ऊपर से सिक्स के लिए चला गया। नमन ने इस तरह भारत को ऐतिहासिक जीत की दिलाई।