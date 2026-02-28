होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
पाकिस्तान T20 WC सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं? वीरेंद्र सहवाग ने उड़ाया मजाक

Feb 28, 2026 05:26 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 64 रनों के अंतर से मैच जीतना या 13.1 ओवर में लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन होगा।

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। उनका मानना है कि सलमान अली आगा के नेतृत्व वाली टीम को अंतिम-4 में पहुंचने के लिए जो जरूरी रन रेट चाहिए, वो उसे हासिल नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की टीम अब भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। क्योंकि न्यूजीलैंड अपना आखिरी सुपर-8 मुकाबला इंग्लैंड से हार गया है और अब वह पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के नतीजे पर निर्भर है।

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा या फिर लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा। क्रिकबज के एक शो में जब एंकर ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण को बताया तो सहवाग ने तुरंत कहा, ''नहीं होने वाला, आगे पढ़।'' जब चेज करने का समीकरण सामने आया तो सहवाग ने कहा, ''वो भी नहीं होने वाला।''

सहवाग ने आगे कहा, ''ये नहीं होगा, मैं यही कह रहा हूं। पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच में प्रार्थना सुन ली गई लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के लिए प्रार्थना काम नहीं करेगी।'' उन्होंने आगे कहा, ''वे लोग इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। अगर पाकिस्तान किसी तरह क्वालीफाई कर भी ले, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वे 160 रन बनाते हैं और फिर 60 रनों से जीतते हैं, तो श्रीलंका को बहुत खराब क्रिकेट खेलना पड़ेगा। उन्हें 90 रन पर ऑलआउट होना होगा, जो संभव नहीं लगता। 160 का टारगेट 13.2 ओवर में चेज करना संभव है, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग ऐसी नहीं है। पाकिस्तान तो 160 रन बनाने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं, फिर 14 ओवर में कैसे चेज करेंगे? यह बहुत मुश्किल होगा।''

