पाकिस्तान T20 WC सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं? वीरेंद्र सहवाग ने उड़ाया मजाक
वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 64 रनों के अंतर से मैच जीतना या 13.1 ओवर में लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन होगा।
भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। उनका मानना है कि सलमान अली आगा के नेतृत्व वाली टीम को अंतिम-4 में पहुंचने के लिए जो जरूरी रन रेट चाहिए, वो उसे हासिल नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की टीम अब भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। क्योंकि न्यूजीलैंड अपना आखिरी सुपर-8 मुकाबला इंग्लैंड से हार गया है और अब वह पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के नतीजे पर निर्भर है।
पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा या फिर लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा। क्रिकबज के एक शो में जब एंकर ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण को बताया तो सहवाग ने तुरंत कहा, ''नहीं होने वाला, आगे पढ़।'' जब चेज करने का समीकरण सामने आया तो सहवाग ने कहा, ''वो भी नहीं होने वाला।''
सहवाग ने आगे कहा, ''ये नहीं होगा, मैं यही कह रहा हूं। पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच में प्रार्थना सुन ली गई लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के लिए प्रार्थना काम नहीं करेगी।'' उन्होंने आगे कहा, ''वे लोग इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। अगर पाकिस्तान किसी तरह क्वालीफाई कर भी ले, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वे 160 रन बनाते हैं और फिर 60 रनों से जीतते हैं, तो श्रीलंका को बहुत खराब क्रिकेट खेलना पड़ेगा। उन्हें 90 रन पर ऑलआउट होना होगा, जो संभव नहीं लगता। 160 का टारगेट 13.2 ओवर में चेज करना संभव है, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग ऐसी नहीं है। पाकिस्तान तो 160 रन बनाने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं, फिर 14 ओवर में कैसे चेज करेंगे? यह बहुत मुश्किल होगा।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
