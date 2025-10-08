स्मृति मंधाना के लिए अफ्रीका ने तैयार किया है प्लान, डि क्लर्क ने भारत मुकाबले को लेकर दिया हिंट

स्मृति मंधाना का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड है, उन्होंने 18 मैचों में 53.29 की औसत से तीन शतकों के साथ 906 रन बनाए हैं। क्लर्क ने बताया कि मंधाना को जल्दी आउट करने में भलाई रहेगी।

ऑलराउंडर नादिन डि क्लर्क ने बुधवार को कहा कि स्मृति मंधाना इस महिला विश्व कप में भले ही अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हों लेकिन इस करिश्माई भारतीय सलामी बल्लेबाज को शांत रखना दक्षिण अफ्रीका की सूची में सबसे ऊपर है। स्मृति का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे प्रारूप में शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 18 मैच में 53.29 की औसत से तीन शतक सहित 906 रन बनाए हैं।

डि क्लर्क ने भारत के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘हां, वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले भी हमारे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियां (विकेट) धीमी होने के कारण, हमें या तो उन्हें शांत रखने या उन पर दबाव बनाकर उन्हें जल्दी आउट करने की कोशिश करनी होगी।’’

स्मृति और उनकी सलामी जोड़ीदार प्रतिका रावल ने सिर्फ 15 पारियों में 80 के अविश्वसनीय औसत से 1200 रन बनाए हैं और डि क्लर्क ने कहा कि वे इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, ‘‘हम पिछले कुछ महीनों में उनके लिए इतनी सफल रही इस सलामी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश करेंगे और मध्यक्रम को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करेंगे।’’

डि क्लर्क ने कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि अगर आपने क्रीज पर अधिक समय नहीं बिताया है तो मुश्किल परिस्थितियों में मैदान पर उतरकर बड़ा स्कोर बनाना काफी कठिन होता है। तो उम्मीद है कि सब कुछ योजना के मुताबिक होगा।’’ डी क्लर्क ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के खिलाफ उसकी घरेलू परिस्थितियों में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छी शुरुआत करना अहम है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह (भारत के खिलाफ खेलना) वाकई एक रोमांचक चुनौती है। मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत करना ही सबसे जरूरी होगा या तो शुरुआत में कुछ विकेट लेना और फिर दर्शकों को शांत करने के लिए थोड़ी लय हासिल करना। पिछले कुछ महीनों में यह एक बड़ा मुद्दा रहा है।’’

डि क्लर्क ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि किसी भी टीम को बैकफुट पर लाने का एकमात्र तरीका विकेट लेना है। जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं तो आप जल्दी विकेट लेना चाहते हैं और टीमों को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। और जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप पावर प्ले में दो या तीन विकेट नहीं गंवाकर इससे निपटने की कोशिश करना चाहते हैं।’’

इस विश्व कप में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और डि क्लर्क ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका घरेलू टीम के स्पिन प्रधान आक्रमण के लिए तैयारी करेगा। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 69 रन पर ऑल आउट होने के निराशाजनक प्रदर्शन से आगे बढ़ चुका है।

डि क्लर्क ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह एक आंख खोलने वाला अनुभव था और हमें हर मैच के लिए तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि पहला मैच थोड़ा अप्रत्याशित था और हम हार गए... आप 70 (69) रन पर ढेर हो गए जो कभी अच्छा नहीं होता। और मुझे लगता है कि सभी ने इसे बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया। सच कहूं तो हमने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया।’’