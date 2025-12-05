KKR के लिए कौन होगा एक्स फैक्टर, सुनील नरेन ने तूफानी बॉलर उमरान मलिक का नाम लिया

संक्षेप: मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने युवा भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का 'एक्स-फैक्टर' खिलाड़ी बताया है।

स्टार स्पिनर सुनील नरेन ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में आंद्रे रसेल की मैदान पर पावर हिटिंग की कमी खलेगी लेकिन उन्हें लगता है कि उमरान मलिक अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई गेंदबाजी के कारण टीम के लिए ‘एक्स फैक्टर’ साबित हो सकते हैं। तेज गेंदबाज उमरान कूल्हे की चोट के कारण पिछले सत्र में बाहर रहने के बाद केकेआर के लिए पदार्पण के लिए तैयार हैं और नरेनको लगता है कि जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज में फ्रेंचाइजी का अगला तुरूप का इक्का बनने की क्षमता है।

नरेनने यहां पीटीआई से कहा, ‘‘वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ हैं। मुझे लगता है कि आईपीएल में छोटे मैदान और अच्छी पिचें होने के कारण आपको तेज़ गेंदबाज़ी के लिए एक एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि उमरान काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा।’’ उमरान ने 18 महीने से अधिक समय तक मैदान से बाहर रहने के बाद इस घरेलू सत्र में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और जम्मू-कश्मीर के लिए सैयद मुश्ताक अली में पांच विकेट लेकर उन्होंने तुरंत ही अपनी लय पकड़ ली।

उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में उन्होंने 37 रन देकर तीन विकेट लिए और अपनी गति और तेज उछाल से केकेआर के अपने साथी रिंकू सिंह सहित अन्य बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए जाने के बाद उमरान को आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने उनके आधार मूल्य 75 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था लेकिन चोटिल होने के कारण वह पिछले सत्र में नहीं खेल पाए थे।

केकेआर को तीन आईपीएल खिताब दिलाने वाले अहम सदस्य नरेनने कहा, ‘‘उम्मीद है कि वह फिट रहेंगे। मैं उन्हें 145-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदें फेंकते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं।’’ रसेल ने हाल में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की और नरेनने कहा कि टीम को उनकी कमी खेलेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित तौर पर हमें मैदान पर ड्रेरस (रसेल) की कमी खलेगी। एक बार जब वह बल्लेबाजी के लिए उतर जाते हैं और जब तक वह क्रीज पर रहते हैं तब तक कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसे हासिल करने की संभावना बनी रहती है। उनकी जगह को भरना एक चुनौती होगी।’’