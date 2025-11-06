मिस्ट्री स्पिनर वरुण के सामने ग्लेन मैक्सवेल पस्त, 9 पारियों में 6 बार हुए आउट

संक्षेप: वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर ग्लेन को मैक्सवेल को टी20 क्रिकेट में 9 पारियों में 6 बार आउट किया है। मैक्सवेल 34 गेंदों का सामना करते हुए वरुण के खिलाफ केवल 50 रन ही बना पाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वापसी पर कुछ कमाल नहीं दिखा सके। भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में मैक्सवेल सिर्फ दो रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। एक बार फिर वह टी20 क्रिकेट में भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। वरुण के सामने मैक्सवेल का बल्ला खामोश रहता है और लगातार पारियों में वह वरुण के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल की कमजोर कड़ी को ढूंढ़ लिया है।

दोनों खिलाड़ियों के बीच के आंकड़े यह बताते हैं कि वरुण का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। इन खिलाड़ियों के बीच टी20 मुकाबलों का रिकॉर्ड इतना एकतरफा है कि मैक्सवेल इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को 9 पारियों में 6 बार आउट किया। वरुण के खिलाफ मैक्सवेल का औसत सिर्फ 8.33 रहा है। उन्होंने 34 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 50 रन बना सके हैं। चौथे टी20 मैच में भी मैक्सवेल वरुण के खिलाफ ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वरुण ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। मैक्सवेल 4 गेंद में दो रन बनाकर पवेलियन लौटे।

भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श (30) ही 30 रन के आंकड़े को छू पाए। नाथन एलिस (21 रन पर तीन विकेट) और एडम जंपा (45 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले अंतिम ओवरों में भारत को लगातार झटके दिए जिससे एक समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही मेहमान टीम आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी।