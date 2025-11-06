Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mystery Spin Dominates Varun Chakravarthy Dismisses Glenn Maxwell Six Times in Nine Innings
मिस्ट्री स्पिनर वरुण के सामने ग्लेन मैक्सवेल पस्त, 9 पारियों में 6 बार हुए आउट

मिस्ट्री स्पिनर वरुण के सामने ग्लेन मैक्सवेल पस्त, 9 पारियों में 6 बार हुए आउट

संक्षेप: वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर ग्लेन को मैक्सवेल को टी20 क्रिकेट में 9 पारियों में 6 बार आउट किया है। मैक्सवेल 34 गेंदों का सामना करते हुए वरुण के खिलाफ केवल 50 रन ही बना पाए हैं।

Thu, 6 Nov 2025 10:23 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वापसी पर कुछ कमाल नहीं दिखा सके। भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में मैक्सवेल सिर्फ दो रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। एक बार फिर वह टी20 क्रिकेट में भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। वरुण के सामने मैक्सवेल का बल्ला खामोश रहता है और लगातार पारियों में वह वरुण के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल की कमजोर कड़ी को ढूंढ़ लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों खिलाड़ियों के बीच के आंकड़े यह बताते हैं कि वरुण का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। इन खिलाड़ियों के बीच टी20 मुकाबलों का रिकॉर्ड इतना एकतरफा है कि मैक्सवेल इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को 9 पारियों में 6 बार आउट किया। वरुण के खिलाफ मैक्सवेल का औसत सिर्फ 8.33 रहा है। उन्होंने 34 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 50 रन बना सके हैं। चौथे टी20 मैच में भी मैक्सवेल वरुण के खिलाफ ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वरुण ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। मैक्सवेल 4 गेंद में दो रन बनाकर पवेलियन लौटे।

ये भी पढ़ें:167 रन बनाते ही भारत को नजर आने लगी थी जीत, दुबे ने कहा- पता था रोक लेंगे

भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श (30) ही 30 रन के आंकड़े को छू पाए। नाथन एलिस (21 रन पर तीन विकेट) और एडम जंपा (45 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले अंतिम ओवरों में भारत को लगातार झटके दिए जिससे एक समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही मेहमान टीम आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी।

भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 39 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अभिषेक शर्मा (28), शिवम दुबे (22) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (20) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। अक्षर ने अंत में 11 गेंद में नाबाद 21 रन बनाकर भारत का स्कोर 160 रन के पार पहुंचाया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India Vs Australia Indian Cricket Team Varun Chakravarthy अन्य..
लेटेस्ट IND vs AUS, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |