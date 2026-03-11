टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर क्या है गौतम गंभीर का अगला टारगेट? साफ शब्दों में बताई दिल की बात
टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का अगला टारगेट क्या है? साफ-साफ शब्दों में दिल की बात उन्होंने बताई है। गौतम गंभीर ने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य भारत को वर्ल्ड टेस्च चैंपियन बनाना है।
टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर दो आईसीसी इवेंट जीतने वाले पहले भारतीय कोच बन गए हैं। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2026 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप उनकी कोचिंग में भारत ने जीता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके आंकड़े शानदार हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उतनी सफलता उनको नहीं मिली है। यही कारण है कि उन्होंने अपना अगला टारगेट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को बताया है। उनका कहना है कि पहला टारगेट ये है कि हम फाइनल के लिए क्वालीफाई करें और फिर उसे जीतें।
एएनआई के पॉडकास्ट में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या आपका अगला गोल ओलंपिक गोल्ड है? इस पर गौतम गंभीर ने कहा, "यह अभी दूर है। मैं उसके बारे में नहीं देख रहा। वहां तक तो मेरा टेन्योर ही नहीं है। ओलंपिक 2028 में है और मेरा टेन्योर 2027 में खत्म हो रहा है।" इसके बाद उनसे पूछा कि फिर आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? इसके जवाब में गंभीर के दिल की बात जुबां पर आ गई। गंभीर ने कहा कि वह टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनाना चाहते हैं।
गंभीर ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब है। यह वह एक फॉर्मेट है, जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैं उम्मीद कर रहा हूं और मेरा पहला गोल ये है कि हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल के लिए क्वालीफाई करें। यह मेरा अगला टारगेट है। 9 टेस्ट मैच अभी इस साइकल में बाकी हैं। फोकस मेरा वहीं होगा। मुझे लगता है कि हम ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो चुका है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ युवा चेहरे हैं। टेस्ट क्रिकेट कभी भी आसान नहीं है। इसलिए मेरा टारगेट है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करें।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें