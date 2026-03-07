‘मेरा दिल दिमाग दोनों कह रहा है भारत WC जीतेगा’…, NZ के खिलाफ फाइनल से पहले डिविलियर्स की बड़ी भविष्यवाणी
फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट पंडितों और दर्शकों में चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं। इसी सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इस महामुकाबले से पहले अपनी बेबाक राय साझा की है। इस ऐतिहासिक मैच के लिए डिविलियर्स ने स्पष्ट रूप से भारत को जीत का सबसे बड़ा दावेदार बताया है।
डिविलियर्स का मानना है कि मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया के पास विश्व विजेता बनने का यह सबसे सुनहरा अवसर है। उन्होंने न्यूजीलैंड की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके पास भारत जैसी मजबूत टीम के सामने जीतने की बहुत ही कम गुंजाइश है। कीवी टीम की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में कहा, "ईमानदारी से कहूं तो न्यूजीलैंड के पास जीतने का केवल 10 से 20 प्रतिशत मौका ही है। भारत को हराने के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा" उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि अगर भारत यह मैच हारता है, तो यह एक बहुत बड़ा उलटफेर या उनके लिए 'स्मारकीय चोक' (monumental choke) जैसा होगा, जिसकी संभावना बेहद कम है। चर्चा के दौरान उनके साथी डेल स्टेन ने भी माना कि भले ही उनका दिल न्यूजीलैंड के लिए सहानुभूति रखता हो, लेकिन उनका दिमाग भारत को ही चैंपियन देख रहा है।
भारतीय टीम की इस मजबूती के पीछे डिविलियर्स ने जसप्रीत बुमराह को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने बुमराह की गेंदबाजी और दबाव झेलने की उनकी मानसिक मजबूती की जमकर सराहना की और उन्हें एक साधारण गेंदबाज नहीं बल्कि 'मशीन'करार दिया। बुमराह के बारे में बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा, "बुमराह खेल के हर पल को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। वह जानते हैं कि उस विशेष स्थिति में टीम को क्या चाहिए और वह अपनी स्किल्स को पूरी सटीकता के साथ लागू करते हैं।" डिविलियर्स के अनुसार, बुमराह का आत्मविश्वास और उनकी यॉर्कर डालने की क्षमता भारत को किसी भी अन्य टीम से मीलों आगे खड़ा कर देती है।
अपनी भविष्यवाणी साझा करते हुए डिविलियर्स ने स्पष्ट किया कि वह पूरी तरह से टीम इंडिया के साथ हैं। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मेरा दिमाग और दिल, सब कुछ भारत की जीत की ओर इशारा कर रहा है।" हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड को रणनीतिक रूप से एक बहुत ही चतुर टीम बताया, जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना बनाने में माहिर है। हालांकि, डिविलियर्स का मानना है कि रविवार को होने वाले इस बड़े मुकाबले में भारत की ताकत इतनी अधिक है कि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी। अब पूरी दुनिया की नजरें रविवार के फाइनल पर टिकी हैं कि क्या भारत एक बार फिर विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंचेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
