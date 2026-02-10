मेरी इस परफॉर्मेंस से परिवार को गर्व महसूस होगा, नीदरलैंड के क्रिकेटर ने क्यों कहा ऐसा?
नीदरलैंड के बास डि लीडे को क्रिकेट विरासत में मिला है जिनके पिता टिम डि लीडे देश के लिये खेल चुके हैं जबकि छोटा भाई अंडर 19 डच टीम में और 'कजिन' बाबेटे डच महिला राष्ट्रीय टीम में खेलती है।
नीदरलैंड की टीम के ऑलराउंडर बैस डिलीड को क्रिकेट विरासत में मिला है, जिनके पिता टिम डिलीड देश के लिये खेल चुके हैं, जबकि छोटा भाई अंडर 19 डच टीम का हिस्सा रहा है। वहीं, 'कजिन' बाबेटे डच महिला राष्ट्रीय टीम में खेलती हैं। नामीबिया के खिलाफ नीदरलैंड के इस ऑलराउंडर ने कमाल का प्रदर्शन गेंद और बल्ले से किया। वे इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए।
48 गेंद में नाबाद 72 रन बनाने से पहले नामीबिया के खिलाफ दो विकेट चटकाने वाले इस ऑलराउंडर से जब इस प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, ''मैं क्रिकेटरों के परिवार से हूं और इस प्रदर्शन से मेरे परिवार को जरूर मुझ पर गर्व होगा।'' उनके पिता टिम डिलीड नीदरलैंड के लिए 1996, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में खेल चुके हैं।
यह पूछने पर कि क्या विश्व कप से पहले उन्होंने अपने पिता से कुछ टिप्स लिये थे? इस पर जूनियर डिलीड ने कहा, ''उन्होंने उस दौर में क्रिकेट खेला था जब टी20 क्रिकेट इतना नहीं खेला जाता था, लेकिन तीन साल पहले 2023 वनडे विश्व कप से पहले मैने भारत में खेलने को लेकर उनसे बात की थी। अब समय बदल चुका है और उनके दौर के क्रिकेट से आज की क्रिकेट अलग है। ऐसे में टिप्स से ज्यादा अहम मेरे लिये उनका समर्थन है।''
टूर्नामेंट के पहले ही मैच में उलटफेर करने के करीब पहुंची नीदरलैंड टीम तीन विकेट से हार गई थी। जीत के लिये 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने तीन गेंद बाकी रहते सात विकेट पर 148 रन बना दिए थे। 19वें ओवर में अगर नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रोल दिखाती तो फिर उलटफेर हो सकता था। 20 से ज्यादा रन उस ओवर में नीदरलैंड ने दिए थे।
उस मैच में 25 गेंद में 30 रन बनाने वाले 26 वर्षीय बैस डिलीड ने कहा, ''पहला मैच हम मामूली अंतर से हारे, लेकिन हमने आज दिखा दिया कि हम जिस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वह कारगर साबित हो रहा है । हमें अगले तीन मैच अलग अलग जगहों पर खेलने हैं लेकिन आज के प्रदर्शन से मनोबल बढ़ेगा।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
