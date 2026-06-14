रनअप सुधरा, विकेट मिलने शुरू हुए, फिर भी क्यों खुश नहीं हैं नीतीश कुमार रेड्डी? मैच के बाद बताया
नीतीश कुमार रेड्डी को हाल ही में अपनी गेंदबाजी और रनअप पर किए गए काम के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं लेकिन इस ऑलराउंडर का मानना है कि अभी उन्हें इस विभाग में काफी सुधार करने की जरूरत है।
नीतीश कुमार रेड्डी को हाल ही में अपनी गेंदबाजी और रनअप पर किए गए काम के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी इस ऑलराउंडर ने की, लेकिन उनका मानना है कि अभी उन्हें इस विभाग में काफी सुधार करने की जरूरत है।
नीतीश ने अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में अच्छी गेंदबाजी की। रेड्डी ने 4 ओवर में 31 रन दिए और दो विकेट लिए। मैच 25-25 ओवर का था। उन्होंने आईपीएल 2026 से पहले इंग्लैंड स्थित कोच स्टीफन जोन्स के साथ काम किया था, जिससे वह बेहतर गति से सटीक गेंदबाजी करने लगे हैं।
भारत के अग्रणी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल होने की समस्या से जूझते रहते हैं। इसलिए टीम प्रबंधन 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक के बाद के भविष्य के लिए रेड्डी को तैयार कर रहा है। रेड्डी की बल्लेबाजी पर कभी कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब वह गेंद से भी कमाल दिखा रहे हैं। शनिवार को बारिश से प्रभावित वनडे मैच में उन्होंने आक्रामक रहमानुल्लाह गुरबाज को बेहतरीन यॉर्कर पर आउट किया था।
यॉर्कर के इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि वह गेंद का इस्तेमाल आक्रमण और बचाव दोनों ही विकल्पों के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इस तरह की स्थिति की उम्मीद थी। मुझे वनडे में इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम टी20 जैसे आईपीएल और अन्य मैचों में तो इसकी उम्मीद थी ही, क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैं चार ओवर पूरे नहीं फेंक पाता था। कुछ मैचों में मैं दो ओवर ही कर पाता था, लेकिन कुछ मैच ऐसे भी होते थे जिनमें मुझे चार ओवर फेंकने पड़ते थे, इसलिए मैं खुद को तैयार कर रहा था।''
मुझे बेखबर नहीं रहना है- रेड्डी
रेड्डी ने आगे कहा, ''जब कप्तान मुझे गेंद सौंपता है तो मुझे बेखबर नहीं रहना चाहिए, मेरे पास कोई रणनीति होनी चाहिए, इसलिए अगर मैचों में नियमित रूप से गेंदबाजी करना संभव न हो, तो कम से कम मुझे अभ्यास में अच्छी तैयारी करनी होगी, ताकि मौका मिलने पर मैं तैयार रहूं।'' रेड्डी ने हाल ही में अपनी गति और सटीक लेंथ से गेंदबाजी करने में काफी सुधार किया है, लेकिन वह मानते हैं कि अब भी सुधार की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ''मेरा मतलब है, मुझे समझ आ गया है कि मैं फ्रंट ऑन गेंदबाज हूं और मैं अपनी लेंथ पर काम कर रहा हूं। इसके लिए मैं रनअप में और तेज़ी लाना चाहता था। इसलिए मेरे गेंदबाजी एक्शन में थोड़ा बदलाव आया है। अब यह ठीक हो रहा है। मुझे अभी और सुधार करने की जरूरत है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं उन्हें करने में सफल रहूंगा।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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