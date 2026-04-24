होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

PSL 2026 में अब नहीं दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश ने वापस लिया NOC

Apr 24, 2026 02:57 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही केकेआर की स्क्वाड से रिलीज किए गए मुस्तफिजुर रहमान अब पीएसएल 2026 में नहीं दिखेंगे। उन्होंने लाहौर कलंदर्स की तरफ से पीएसएल के इस सीजन में 5 मैच खेल चुके थे लेकिन अब आगे नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनके PSL में खेलने को लेकर जारी NOC वापस ले लिया है।

PSL 2026 में अब नहीं दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश ने वापस लिया NOC

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआआर की स्क्वाड से रिलीज किए जाने के बाद बीसीबी ने खूब नखरे दिखाए थे। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के लिए भारत में अपनी टीम भेजने से इनकार किया था, नतीजतन आईसीसी ने उसे विश्व कप से बाहर करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को जगह दी थी। आईपीएल में मौका नहीं मिलने के बाद मुस्तफिजुर को पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स ने साइन किया था लेकिन अब ये तेज गेंदबाज पीएसएल 2026 के बाकी हिस्से में नहीं खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में उनके खेलने को लेकर जारी किए गए अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को वापस ले लिया है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को मेडिकल ग्राउंड पर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में खेलने के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को वापस लेने का ऐलान किया है। यह फैसला न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद उनकी चिकित्सकीय समीक्षा के आधार पर लिया गया।

ये भी पढ़ें:गमों का पहाड़ टूटा लेकिन… CSK के मुकेश चौधरी ने दिलाई सचिन, कोहली की याद

बीसीबी के बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा गया, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के समापन के बाद टीम के चिकित्सा स्टाफ ने राष्ट्रीय टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की स्थिति की समीक्षा की है। आगे की जांच के लिए उनका तत्काल स्कैन कराया जाएगा, जिसके बाद वे बीसीबी मेडिकल टीम की देखरेख में पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करेंगे।'

बोर्ड ने कहा, 'मुस्तफिजुर को पूर्व में जारी एनओसी वापस ले लिया गया है। इसलिए वे पीएसएल 2026 के शेष मुकाबलों में भाग नहीं ले पाएंगे।'

मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के दौरान अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद वे लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे और इस सत्र में पांच मैचों में छह विकेट ले चुके थे।

ये भी पढ़ें:मोहसिन नकवी से पंगा लेने वाले पाकिस्तानी पत्रकार के भाई का अपहरण, लगाई गुहार

बीसीबी ने एक अन्य फैसले में यह भी पुष्टि की कि युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा को भी पीएसएल 2026 के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा। यह कदम अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस बीच बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 अप्रैल से शुरू हो रही टी20 सीरीज में शुरुआती दो मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सीरीज के लिए मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद और नाहिद राणा जैसे सीनियर तेज गेंदबाजों को आराम दिया गया है और उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

ये भी पढ़ें:IPL इतिहास में पहली बार CSK ने किया ये कारनामा, MI के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

ऑलराउंडर अब्दुल गफ्फार सकलैन को पहली बार राष्ट्रीय टी20 टीम में शामिल किया गया है। वह तेज गेंदबाजी करते हैं और उनमें बल्लेबाजी की भी क्षमता है। सकलैन के अलावा युवा तेज गेंदबाज रिपोन मंडल को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है।

(भाषा से इनपुट के साथ)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Team Cricket News In Hindi
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।