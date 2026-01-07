IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान पर पाकिस्तान मेहरबान, PSL में मिलेगा मौका
IPL से निकाले गए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर पाकिस्तान मेहरबान है। पाकिस्तान ने अपने यहां उसे पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में मौका देने का प्लान बनाया है। इसका आधिकारिक ऐलान जल्द होगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 4 जनवरी को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर रही है। केकेआर ने इस बांग्लादेशी प्लेयर को 9 करोड़ 20 लाख रुपये की भारी भरकम राशि में खरीदा था और वे बांग्लादेश के सबसे महंगे प्लेयर बन गए थे, जो आईपीएल खेलने वाले थे। हालांकि, अब न तो उनको आईपीएल खेलने को मिलेगा और न ही वो पैसा मिलेगा। इस बीच भारत से ठुकाराए जाने के बाद पाकिस्तान ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनाने का काम किया है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के साथ शुरू हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार 6 जनवरी को यह बात सामने आई कि मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो गए हैं, जिसका संकेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने दिया है। हालांकि, आधिकारिक ऐलान अभी होना है कि वे किस टीम के लिए इस लीग में खेलेंगे। एक बात तो तय है कि जितनी रकम उनको आईपीएल में मिलने वाली थी, उसकी 10 फीसदी रकम भी शायद पाकिस्तान सुपर लीग में उनको नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तान हर उस खिलाड़ी से संपर्क करता है, जिसे आईपीएल में मौका नहीं मिलता है या फिर वह इस लीग से रिटायर हो जाता है। ऐस में मुस्तफिजुर के साथ डील करना कोई बड़ी बात नहीं है।
बता दें कि जैसे ही बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के इस फैसले के खिलाफ दो बड़े कदम भी उठाए। पहला फैसला बोर्ड ने ये किया कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की टीम को भारत नहीं भेजेगा। इसके लिए आईसीसी को पत्र लिखा गया है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, जो कि इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है। दूसरा फैसला बीसीबी ने सरकार के साथ मिलकर ये किया कि आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग बांग्लादेश में नहीं होगी।