Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mustafizur Rahman set to play in PSL 2026 after thrown out to IPL by BCCI
IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान पर पाकिस्तान मेहरबान, PSL में मिलेगा मौका

IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान पर पाकिस्तान मेहरबान, PSL में मिलेगा मौका

संक्षेप:

IPL से निकाले गए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर पाकिस्तान मेहरबान है। पाकिस्तान ने अपने यहां उसे पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में मौका देने का प्लान बनाया है। इसका आधिकारिक ऐलान जल्द होगा।

Jan 07, 2026 09:26 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 4 जनवरी को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर रही है। केकेआर ने इस बांग्लादेशी प्लेयर को 9 करोड़ 20 लाख रुपये की भारी भरकम राशि में खरीदा था और वे बांग्लादेश के सबसे महंगे प्लेयर बन गए थे, जो आईपीएल खेलने वाले थे। हालांकि, अब न तो उनको आईपीएल खेलने को मिलेगा और न ही वो पैसा मिलेगा। इस बीच भारत से ठुकाराए जाने के बाद पाकिस्तान ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनाने का काम किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के साथ शुरू हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार 6 जनवरी को यह बात सामने आई कि मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो गए हैं, जिसका संकेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने दिया है। हालांकि, आधिकारिक ऐलान अभी होना है कि वे किस टीम के लिए इस लीग में खेलेंगे। एक बात तो तय है कि जितनी रकम उनको आईपीएल में मिलने वाली थी, उसकी 10 फीसदी रकम भी शायद पाकिस्तान सुपर लीग में उनको नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तान हर उस खिलाड़ी से संपर्क करता है, जिसे आईपीएल में मौका नहीं मिलता है या फिर वह इस लीग से रिटायर हो जाता है। ऐस में मुस्तफिजुर के साथ डील करना कोई बड़ी बात नहीं है।

बता दें कि जैसे ही बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के इस फैसले के खिलाफ दो बड़े कदम भी उठाए। पहला फैसला बोर्ड ने ये किया कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की टीम को भारत नहीं भेजेगा। इसके लिए आईसीसी को पत्र लिखा गया है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, जो कि इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है। दूसरा फैसला बीसीबी ने सरकार के साथ मिलकर ये किया कि आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग बांग्लादेश में नहीं होगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Mustafizur Rahman IPL 2026 Bangladesh Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |