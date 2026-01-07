Cricket Logo
हम अपमान की कीमत पर भारत में नहीं खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश ने ICC को दी गीदड़-भभकी

हम अपमान की कीमत पर भारत में नहीं खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश ने ICC को दी गीदड़-भभकी

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश को अपने चार मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं। बांग्लादेश ग्रुप सी में है। ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल जैसी टीम हैं।

Jan 07, 2026 08:51 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को गीदड़ भभकी दी है। बांग्लादेश के यूथ और स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल का कहना है कि उनकी टीम राष्ट्रीय अपमान की कीमत पर भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। पेसर मुस्तफिज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से आयोजन स्थल में बदलाव की मांग की है। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। बांग्लादेश को अपने चार मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद भारत और पड़ोसी देश के बीच तनाव बढ़ गया है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल और उपाध्यक्ष फारूक अहमद के साथ मीटिंग के बाद बुधवार को मीडिया से बात करते हुए आसिफ नजरुल ने कहा कि आईसीसी से मिला जवाब बांग्लादेश की तरफ से उठाई गई सुरक्षा चिंताओं की गंभीरता को नहीं दिखाता है। आसिफ ने कहा, ''आईसीसी से आज मिले लेटर को पढ़ने के बाद हमें लगा कि वे बांग्लादेशी क्रिकेटरों के लिए भारत में बनी गंभीर सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है। यह देश का अपमान का भी मामला है। फिर भी हम इसे मुख्य रूप से सिक्योरिटी का मामला मान रहे हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''हम क्रिकेट के दीवाने देश हैं और हम जरूर खेलना चाहते हैं। हालांकि, हम देश के अपमान, अपने क्रिकेटरों, दर्शकों और पत्रकारों की सिक्योरिटी या देश की इज्जत की कीमत पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते।'' एडवाइजर ने स्पष्ट किया मैच शिफ्ट करने के मामले को लेकर बांग्लादेश अडिग है। उन्होंने कहा, ''जब हमारे क्रिकेटरों की सुरक्षा, बांग्लादेश की सिक्योरिटी और बांग्लादेश के सम्मान और इज्जत की बात आएगी तो कोई समझौता नहीं होगा। हम टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। एक और मेजबान देश श्रीलंका है। हम वहां खेलना चाहते हैं। हम इसपर डटे हुए हैं।''

गौरतलब है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने के फैसले का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन इसका मुख्य कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के मद्देनजर दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहराते राजनयिक तनाव को माना गया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेशी गेंदबाज को ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। विवाद के बाद बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्रसारण पर बैन लगा दिया।

