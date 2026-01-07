WC को लेकर नखरे, IPL ब्रॉडकास्ट पर बैन के बाद बांग्लादेश ने अब BPL से भारतीय प्रजेंटर को हटाया

संक्षेप: टी20 विश्व कप के लिए अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग करने, अपने यहां आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने के बाद बांग्लादेश ने अब बीपीएल से भारतीय प्रजेंटर को बाहर कर दिया है। एएनआई के मुताबिक लोकल मीडिया में बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों के हवाले से इससे जुड़ी खबर आई है।

टी20 विश्व कप के लिए अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग करने, अपने यहां आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने के बाद बांग्लादेश ने अब बीपीएल से भारतीय प्रजेंटर को बाहर कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लोकल मीडिया में बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों के हवाले से इससे जुड़ी खबर दी है। खबर के मुताबिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के प्रजेंटेशन पैनल से भारतीय प्रजेंटर रिद्धिमा को बाहर कर दिया गया है।

रिद्धिका इस साल बीपीएल में बतौर होस्ट दिखने वाली थीं लेकिन उन्हें बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही प्रजेंटेशन टीम से हटा दिया गया है। बीपीएल का मौजूदा सीजन सिलहट में शुरू हो चुका है।

प्रजेंटर पैनल में पाकिस्तानी जैनब अब्बास को जगह मिली है और वह बांग्लादेश पहुंच भी चुकी है। इसके अलावा कॉमेंट्री पैनल में पाकिस्तानी कॉमेंटेटर्स हैं। इनमें वकार यूनुस और रमीज रजा शामिल हैं। इनके अलावा डारेन गॉग भी कॉमेंट्री पैनल में हैं।

इससे पहले 5 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 के मैचों के अपने देश में प्रसारण को सस्पेंड कर दिया था। उसने ये फैसला बीसीसीआई द्वारा केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज करने के लिए कहने की प्रतिक्रिया में दी है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में ही कम से कम 6 हिंदुओं की कट्टरपंथियों ने बर्बर हत्या की है। इसके अलावा हिंदुओं के घरों में बाहर से ताला लगाकर आग लगाने की भी घटनाएं हुई हैं। इससे भारत में आक्रोश है। कई हिंदूवादी संगठनों ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग की थी। बाद में बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि वो रहमान को स्क्वाड से बाहर करे।