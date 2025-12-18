Cricket Logo
KKR ने जिस खिलाड़ी पर लुटाए 9.20 करोड़, वह IPL 2026 को बीच में छोड़ देगा; लेकिन...

KKR ने जिस खिलाड़ी पर लुटाए 9.20 करोड़, वह IPL 2026 को बीच में छोड़ देगा; लेकिन...

संक्षेप:

KKR ने जिस खिलाड़ी पर IPL 2026 ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये लुटाए। वह IPL 2026 को बीच में छोड़ देगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि वह फिर से जुड़ सकता है। घर पर बांग्लादेश को वनडे और टी20 सीरीज न्यूजीलैंड से खेलनी है।

Dec 18, 2025 10:18 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने IPL 2026 Auction में कई बड़ी-बड़ी बोलियां लगाईं, क्योंकि उनके पास पर्स में सबसे ज्यादा पैसे थे। केकेआर ने पहले तो कैमरोन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा और फिर 18 करोड़ मथीशा पथिराना के लिए खर्च किए। इसके बाद 9 करोड़ 20 लाख बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान पर भी लुटा दिए। हालांकि, अब खबर है कि 9.20 करोड़ वाला ये प्लेयर केकेआर को आईपीएल 2026 के कुछ मैचों को मिस कर सकता है।

आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेश प्लेयर बने मुस्तफिजुर रहमान नेशनल टीम के साथ अपने कमिटमेंट्स की वजह से IPL 2026 के कुछ भाग को मिस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के लिए एनओसी देते समय बता दिया था कि वह 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक नेशनल टीम के साथ होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की टीम को घर पर 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। इसका फाइनल शेड्यूल अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है। इन्हीं तारीखों के बीच में वे नेशनल ड्यूटी पर होंगे और आईपीएल 2026 के मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

आईपीएल 2026 की बात करें तो इसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। जाहिर है कि अप्रैल में भी मुकाबले होंगे। संभव है कि उन 8 से 10 दिनों की विंडो के भीतर केकेआर के भी कुछ मैच होंगे। उन मैचों में केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की सर्विस नहीं मिल पाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCB मुस्तफिजुर रहमान के लिए एक फ्लेक्सिबल नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने पर विचार कर रहा है, जिससे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में वनडे सीरीज से छूट मिल सकती है, लेकिन टी20 सीरीज के लिए उन्हें उपलब्ध रहना पड़ेगा। इस तरह वह जल्दी भारत लौट सकते हैं और लीग में फिर से केकेआर के लिए मैच खेल सकते हैं।

एकमात्र बांग्लादेशी प्लेयर

मुस्तफिजुर रहमान के अलावा तीन और बांग्लादेशी प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े रहे हैं। इनमें शाकिब अल हन, मशरफे मुर्तजा और लिटन दास का नाम शामिल है। हालांकि, इस बार किसी अन्य फ्रेंचाइजी ने किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं चुना है। मुस्तफिजुर रहमान एकमात्र बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल 2026 में खेलेंगे। तस्किन अहमग, शोरिफुल इस्लाम और रिशाद हुसैन भी ऑक्शन पूल का हिस्सा थे, लेकिन उन पर कोई बोली नहीं लगी।

