IPL खेलने को लेकर विवादों में घिरे मुस्तफिजुर रहमान ने T20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

IPL खेलने को लेकर विवादों में घिरे मुस्तफिजुर रहमान ने T20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

संक्षेप:

इन तमाम कूटनीतिक विवादों के बीच मुस्तफिजुर ने टी20 क्रिकेट में एक अभूतपूर्व उपलब्धि अपने नाम की है। वह टी20 प्रारूप में 400 विकेट का आंकड़ा छूने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। 

Jan 03, 2026 04:55 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के लिए साल 2026 उपलब्धियों और विवादों का मिला-जुला साल साबित हो रहा है। एक तरफ जहां वे मैदान पर अपनी गेंदबाजी से रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि कर दी है कि वह आगामी आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाएंगे। बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया है कि वे मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज कर दें। यह कड़ा फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में भारत में बढ़ते जनाक्रोश और विभिन्न राजनेताओं के दबाव के बाद लिया गया है।

इन तमाम कूटनीतिक विवादों के बीच मुस्तफिजुर ने टी20 क्रिकेट में एक अभूतपूर्व उपलब्धि अपने नाम की है। वह टी20 प्रारूप में 400 विकेट का आंकड़ा छूने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में रंगपुर राइडर्स की ओर से खेलते हुए सिलहट टाइटंस के खिलाफ किया, जहां उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वर्तमान में मुस्तफिजुर के नाम 315 टी20 मैचों में 402 विकेट दर्ज हैं, और वह शाकिब अल हसन (507 विकेट) के बाद बांग्लादेश के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं।

बता दें कि मुस्तफिजुर के आईपीएल में चयन को लेकर भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। भाजपा नेता संगीत सोम और जगतगुरु रामभद्राचार्य ने केकेआर के सह-मालिक शाहरुख खान की कड़ी आलोचना की थी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में खिलाने को गलत ठहराया था। वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। तमाम दबावों के चलते बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करना होगा, हालांकि बोर्ड ने उन्हें रिप्लेसमेंट (वैकल्पिक खिलाड़ी) चुनने की अनुमति दे दी है।

मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के एक अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी पांच बड़ी टीमों के लिए कुल 65 मैच खेलकर 65 विकेट लिए हैं। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में वह बिकने वाले इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, जिन्हें केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा था। हालांकि, अब सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 30 वर्षीय इस गेंदबाज के लिए आईपीएल के दरवाजे फिलहाल बंद हो गए हैं।

