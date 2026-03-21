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IPL के लिए NOC चाहिए तो पहले फिटनेस टेस्ट पास करिए, श्रीलंका क्रिकेट ने अपने प्लेयर्स के लिए जारी किया बयान

Mar 21, 2026 02:29 pm ISTVarta
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श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने अपने खिलाड़ियों से कहा है कि फ्रैंचाइजी लीग में खेलने के लिए जरूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) पाने के लिए उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।

IPL के लिए NOC चाहिए तो पहले फिटनेस टेस्ट पास करिए, श्रीलंका क्रिकेट ने अपने प्लेयर्स के लिए जारी किया बयान

कोलंबो 21 मार्च (वार्ता) श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने अपने खिलाड़ियों से कहा है कि फ्रैंचाइजी लीग में खेलने के लिए जरूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) पाने के लिए उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।

एसएलसी की इस घोषणा का सीधा असर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)2026 पर पड़ेगा, जहां अगले कुछ हफ्ते में वानिंदु हसरंगा (लखनऊ सुपर जायंट्स), नुवान तुषारा (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), मथीशा पथिराना (कोलकाता नाइट राइडर्स) और ईशन मलिंगा (सनराइज़र्स हैदराबाद) जैसे खिलाड़ी पहुचने वाले हैं। दुष्मंथा चमीरा, पथुम निसांका (दोनों दिल्ली कैपिटल्स) और कामिंदु मेंडिस (सनराइजर्स) ने "फ़िज़िकल परफ़ॉर्मेंस टेस्ट" पास कर लिया है और उन्हें आईपीएल में खेलने की मंज़ूरी पहले ही मिल चुकी है।

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बोर्ड ने कहा, "आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए नुवान थुशारा की एनओसी की पात्रता, उनके फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट के नतीजों पर निर्भर करेगी। वानिंदु हसरंगा, ईशान मलिंगा और मथीशा पथिराना, जिन्होंने आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने के लिए एनओसी का अनुरोध किया है, उन्हें अभी फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट से गुजरना बाकी है, क्योंकि वे अभी भी अपनी चोटों से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं।"

इन तीनों खिलाड़ियों को टी-20 विश्व कप से पहले या उसके दौरान चोट लगी थी। पथिराना आईपीएल सीजन की शुरुआत के मैच नहीं खेल पाएंगे और उम्मीद है कि वे अप्रैल के बीच से ही उपलब्ध हो पाएंगे।

फिटनेस पर यह नया ज़ोर, प्रमोदया विक्रमसिंघे की अगुवाई वाली नई राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति और श्रीलंका सरकार के खेल मंत्रालय की पहल माना जा रहा है। चूंकि श्रीलंका को मई के आखिर तक कोई और पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलना है, इसलिए इस समय को ट्रेनिंग के लिए एक खास समय के तौर पर चुना गया है। इस दौरान, राष्ट्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ी अपनी फिटनेस का स्तर बेहतर कर सकते हैं। समझा जाता है कि इस फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट में कई तरह के टेस्ट शामिल हैं, जिनमें दो किलोमीटर की दौड़ भी शामिल है।

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बोर्ड ने जारी किया ये बयान

बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "अभी एसएलसी राष्ट्रीय अनुबंध वाले सभी खिलाड़ियों के लिए आठ हफ़्ते का एक खास फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। इस पहल का मकसद, आने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों की तैयारी के लिए खिलाड़ियों की फिजिकल परफॉर्मेंस के स्तर को बेहतर बनाना है। इस प्रोग्राम के साथ-साथ, खिलाड़ी अनिवार्य फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट भी दे रहे हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका पालन खिलाड़ियों की फिटनेस के स्तर को जांचने के लिए किया जाता है। केवल वही खिलाड़ी, जो फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट के तय मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें ही चल रहे घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की मंज़ूरी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी दिया जाएगा।"

इंडियन प्रीमियर लीग 28 मार्च से शुरु हो रही है।

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राम

वार्ता

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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