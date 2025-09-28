Musical tribute in Zubeen Garg honour at womens world cup opening ceremony 5000 free tickets will also be distributed वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में जुबीन गर्ग को दी जाएगी खास श्रद्धांजलि, मुफ्त में हजारों टिकट भी बांटे जाएंगे, Cricket Hindi News - Hindustan
वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में जुबीन गर्ग को दी जाएगी खास श्रद्धांजलि, मुफ्त में हजारों टिकट भी बांटे जाएंगे

महिला वर्ल्ड कप 2025 का मंगलवार से आगाज होने जा रहा। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में जुबीन गर्ग को संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं, उद्घाटन मैच के लिए मुफ्त में हजारों टिकट भी बांटे जाएंगे।

Bhasha Sun, 28 Sep 2025 06:50 PM
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के गुवाहाटी में एसीए स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन समारोह में असम की सांस्कृतिक हस्ती जुबीन गर्ग को एक विशेष संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही मंगलवार को उद्घाटन मैच के लिए पांच हजार मुफ्त टिकट वितरित किए जाएंगे। असम क्रिकेट संघ (एसीए) के अधिकारियों ने बताया कि ‘शिलांग चैंबर क्वायर’ के अलावा अंगराग पापोन महंत और जोई बरुआ सहित राज्य के प्रमुख कलाकार संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह के दौरान यह 40 मिनट की विशेष प्रस्तुति होगी।

एसीए ने 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच यहां खेले जाने वाले उद्घाटन मैच के लिए गर्ग के प्रशंसकों के लिए पांच हजार मुफ्त टिकट वितरित करने की भी व्यवस्था की है। गुवाहाटी खेल संघ (जीएसए) सोमवार को यहां एसीए की ओर से मुफ्त टिकट वितरित करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि टिकट सुबह 10 बजे से गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम स्थित जीएसए कार्यालय में उपलब्ध होंगे। गर्ग (52 वर्ष) का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से निधन हो गया था, जिससे पूरे राज्य में अपने प्रिय गायक-संगीतकार के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई थी। गर्ग को खेलों, विशेषकर फुटबॉल के प्रति प्रेम के लिए भी जाना जाता था और उन्होंने कई मैत्रीपूर्ण फुटबॉल और क्रिकेट मैचों में भाग लिया था।

भारत चौथी बार आईसीसी की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। टीम इससे पहले दो मौकों पर खिताब जीतने के करीब पहुंची थी। भारतीय टीम ने पिछली बार 2017 में फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन तब मिताली राज की अगुवाई वाली टीम लॉर्ड्स में इंग्लैंड से रोमांचक मुकाबले में हार गई थी। हालांकि, मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर को विश्वास है कि महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हर विभाग में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के अच्छे मिश्रण से उनकी टीम को पहली बार विश्व खिताब जीतने में मदद मिलेगी।

