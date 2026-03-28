मुश्ताक अहमद ने PSL में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर को किया 'जलील', फैंस हुए गुस्सा
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाड डोमनिक कॉर्क को PSL के दौरान जलील करने की कोशिश की। इस तरह की हरकतें फैंस को पसंद नहीं आईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर मुश्ताक की क्लास लगा दी।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की शुरुआत 26 मार्च से हो गई है। अब तक दो मैच हुए हैं और दो मैचों में दो बड़े कांड देखने को मिले हैं। पहला तो ये कि गेंद का रंग ही लाल हो गया, क्योंकि एक टीम के कपड़ों ने रंग छोड़ दिया था। इसके अलावा दूसरे मैच में पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर की सरेआम बेइज्जती कर दी। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच शुक्रवार को खेले गए पीएसएल 2026 के दूसरे मैच ने सोशल मीडिया पर बेवजह ध्यान खींचा।
दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद का एक बयान कई फैंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने लाइव टीवी पर इंग्लैंड के पूर्व पेसर डोमिनिक कॉर्क को शर्मिंदा करने की कोशिश की। गेम को लेकर मैदान पर बात करते हुए मुश्ताक ने कॉर्क को परेशान करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने उनके खेलने के करियर में कई बार उन्हें आउट किया है। इंग्लैंड के पूर्व पेसर इस बात से थोड़े हैरान हुए और मुश्ताक उन्हें यही बात याद दिलाते रहे, जबकि कॉर्क आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे।
फैंस ने सोशल मीडिया पर मुश्ताक को खूब सुनाया है और कहा है कि आपको अंदर बुनियादी शिष्टाचार नहीं है क्या? जब कॉर्क उनसे गेम को एनालाइज़ करने के लिए कह रहे थे, तो ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मुश्ताक अहमद और डोमनिक कॉर्क के बीच आखिर क्या कुछ बात ऑन एयर हुई?
कॉर्क: तुम जीनियस थे, बॉल को दोनों तरफ टर्न किया। एडम जैम्पा हमारे पीछे हैं। तुम उन्हें इस सरफेस पर बॉलिंग के बारे में क्या बताओगे?
मुश्ताक: जैम्पा को कुछ बताने से पहले, मैं तुम्हें कुछ बता दूं। तुम कितनी बार मेरे खिलाफ आउट हुए हो? टेस्ट मैच, ODI और फर्स्ट-क्लास मैच। तुम्हें याद है? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें बता दूं।
कॉर्क: मुशी, तुमने मुझे एक बार आउट किया था।
मुश्ताक: मुझे लगता है कई बार।
कॉर्क: लेकिन मैं बैटिंग नहीं कर सका। मुझे आउट करने की चिंता मत करो। उस टॉप ऑर्डर को आउट करो।
मुश्ताक: मुझे लगता है कि तुम यहां शालीनता दिखा रहे हो, डोम। तुम इंग्लैंड के लिए एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते थे।
कॉर्क: मेरे बारे में कम, इस सरफेस के बारे में ज्यादा बात करो। मैं एडम जैम्पा के बारे में जानना चाहता हूं।
मुश्ताक और कॉर्क का करियर
मुश्ताक अहमद और डोमनिक कॉर्ड के करियर पर नजर डालें तो दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन मुश्ताक ने ज्यादा मैच खेले हैं। वे पाकिस्तान के लिए 52 टेस्ट और 144 ODI खेले, जबकि कॉर्क ने इंग्लैंड के लिए 37 टेस्ट और 32 ODI खेले हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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