मुशफिकुर रहीम ने 100वें टेस्ट में शतक ठोक किया बड़ा कारनामा, कोई भारतीय आज तक नहीं कर पाया ऐसा
संक्षेप: मुशफिकुर रहीम अपना 100वां टेस्ट मैच आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। पहली पारी में उन्होंने शतक ठोक दिग्गजों की लिस्ट में जगह बनाई है। वह 100वें टेस्ट में शतक ठोकने वाले दुनिया के 11वें खिलाड़ी बने हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में शतक ठोका। यह उनके करियर का 13वां मगर बेहद खास शतक है। दरअसल, यह शतक उनके 100वें टेस्ट मैच में आया, जिसने इसे यादगार बना दिया। मुशफिकुर इसी के साथ 100वें टेस्ट में शतक ठोकने वाले दुनिया के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में अभी तक कोई भारतीय अपना नाम नहीं जोड़ पाया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज बल्लेबाजों समेत भारत के 12 खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मैच खेले हैं, जिसमें कई गेंदबाज भी शामिल है, मगर कोई 100वें टेस्ट में शतक नहीं ठोक पाया है।
खैर, मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में 214 गेंदों पर 106 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 5 चौके जड़े।
इंग्लैंड के कॉलिन काउड्रे 100वें टेस्ट में शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे, उन्होंने यह कारनामा 1968 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। वहीं 100वें टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले एकमात्र प्लेयर रिकी पोंटिंग है। उन्होंने ऐसा 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं-
100वें टेस्ट में शतक ठोकने वाले बल्लेबाज
104 - कॉलिन काउड्रे (ENG) बनाम AUS, एजबेस्टन, 1968
145 - जावेद मियांदाद (PAK) बनाम IND, लाहौर, 1989
149 - गॉर्डन ग्रीनिज (WI) बनाम ENG, सेंट जॉन्स, 1990
105 - एलेक स्टीवर्ट (ENG) बनाम WI, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2000
184 - इंजमाम-उल-हक (PAK) बनाम IND, बेंगलुरु, 2005
120 और 143* - रिकी पोंटिंग (AUS) बनाम SA, सिडनी, 2006
131 - ग्रीम स्मिथ (SA) बनाम ENG, द ओवल, 2012
134 - हाशिम अमला (SA) बनाम SL, जोहान्सबर्ग, 2017
218 - जो रूट (ENG) बनाम (IND), चेन्नई, 2021
200 - डेविड वार्नर (AUS) बनाम SA, मेलबर्न, 2022
100* - मुशफिकुर रहीम (BAN) बनाम IRE, मीरपुर, 2025
खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश ने दूसरे दिन लंच तक 5 विकेट के नुकसान पर 387 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। मुशफिकुर रहीम के अलावा लिटन दास भी शतक जड़ चुके हैं।
बांग्लादेश ने पहला टेस्ट पारी और 47 रनों के अंतर से जीता था।