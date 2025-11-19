मुशफिकुर रहीम ने पूरी की ये स्पेशल टेस्ट सेंचुरी, बन गए ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर
संक्षेप: मुशफिकुर रहीम ने एक स्पेशल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में पूरी कर ली है। वे बांग्लादेश के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 100 टेस्ट खेले हैं। उनसे पहले कोई भी दिग्गज इस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाया है।
जिस उपलब्धि को इंग्लैंड के 17, ऑस्ट्रेलिया के 16 और भारत के 14 खिलाड़ी हासिल कर चुके हैं, उस उपलब्धि को हासिल करने वाले मुशफिकुर रहमान बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बुधवार 19 नवंबर को ढाका के शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जो मुशफिकुर रहीम के लिए ऐतिहासिक था। मुशफिकुर रहीम का ये 100वां टेस्ट था। बांग्लादेश के लिए इससे पहले किसी खिलाड़ी ने इस उपलब्धि को अपने नाम नहीं किया था। ऐसे में इसका सेलिब्रेशन भी शानदार रहा।
इस समय 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन्स हैं, लेकिन अब तक 8 ही देशों के खिलाड़ियों ने कम से कम 100 टेस्ट खेले थे, लेकिन अब इसमें बांग्लादेश भी जुड़ गया है। 38 वर्षीय मुशफिकुर रहीम के अलावा बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर 75 से ज्यादा टेस्ट मैचों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मुशफिकुर रहीम शतक पूरा करने में सफल हुए हैं। हालांकि, उनका ये आखिरी टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के लिए इस टेस्ट सीरीज का आयोजन हुआ है, जो एक मैच की सीरीज थी, लेकिन इसके 2 मैचों की किया गया, क्योंकि एक टेस्ट के बाद वे 99 तक पहुंच पाते।
मुशफिकुर रहीम ने मैच से पहले कहा, "मैं आप सभी का, अपने परिवार का और खासकर अपनी पत्नी का, जिन्होंने मेरे लिए कई रातें जागकर बिताईं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे जरूरी है मेरे साथियों, कोचों, मेरे घर के दोस्तों और मेरे सभी प्रशंसकों का। मैं बांग्लादेश क्रिकेट को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं हमेशा की तरह अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं अच्छे प्रदर्शन की कामना करता हूं और आयरलैंड क्रिकेट टीम का भी, यहां आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे पास जश्न मनाने के लिए एक शानदार टेस्ट मैच होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आयरलैंड टीम को विशेष धन्यवाद।"
मुशफिकुर रहीम का करियर
मुशफिकुर रहीम ने अब तक खेले 99 मैचों की 182 पारियों में कुल 6351 रन बनाए हैं। इनमें 219 उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। 12 शतक और 27 अर्धशतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं। 3 दोहरे शतक भी उनके बल्ले से आए हैं। मुशफिकुर रहीम देश की महान हस्ती बन चुके हैं, क्योंकि उनको 20 साल का अनुभव इंटरनेशनल क्रिकेट का है। 2005 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था।