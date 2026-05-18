मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश के लिए रचा इतिहास, बन गए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश के लिए इतिहास रच दिया है। वह बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कमाल की सेंचुरी उन्होंने ठोकी।
बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने अपनी टीम के लिए एक इतिहास रच दिया है। मुशफिकुर रहीम अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मुशफिकुर रहीम ने कमाल की बल्लेबाजी की और टीम के लिए एक बेशकीमती शतक पूरा किया। इसी के साथ पूर्व कप्तान मोमिनुल हक का रिकॉर्ड भी धराशायी हो गया।
मुशफिकुर रहीम से पहले बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक ठोकने वाले बल्लेबाज मोमिनुल हक थे। मोमिनुल हक ने 13 शतक बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में जड़े थे, लेकिन मुशफिकुर रहीम के शतकों की संख्या टेस्ट क्रिकेट में 14 हो गई है। इस तरह उन्होंने एक नया इतिहास अपने देश के लिए लिख दिया है। मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सिलहट में जारी दूसरे टेस्ट मैच में 178 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल है।
बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक
14 शतक - मुशफिकुर रहीम
13 शतक - मोमिनुल हक
10 शतक - तमीम इकबाल
9 शतक - नजमुल हसन शंटो
6 शतक - लिटन दास
मोमिनुल हक ने 77 टेस्ट मैचों में 13 शतक जड़े हैं, जबकि मुशफिकुर रहीम ने 102वें टेस्ट मैच में 14 शतक जड़े हैं। तमीम इकबाल ने 70 टेस्ट मैचों में 10 शतक जड़े थे, जबकि शंटो 41 मैचों में ही 9 शतकों तक पहुंच गए हैं। लिटन दास ने 54 मैचों में 6 शतक बांग्लादेश के लिए जड़े हैं। मुशफिकुर पहले से ही बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 6700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि कोई अन्य बल्लेबाज 5500 का भी आंकड़ा अभी पार नहीं कर पाया है।
पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के अंतर्गत दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश दौरे पर आई थी। पाकिस्तान को पहले मैच में 104 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे मैच में भी टीम की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि पहली पारी में 278 रन बांग्लादेश ने बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 232 रनों पर ढेर हो गई थी। इस तरह 46 रनों की बढ़त बांग्लादेश को मिली थी। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने 330 रन से ज्यादा बना लिए हैं। बढ़त भी 380 के पार की हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सीरीज बराबर करना मुश्किल लग रहा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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