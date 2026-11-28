बांग्लादेश के दिग्गज मुशफिकुर रहीम ने किया संन्यास का ऐलान, 2027 में 22 साल के करियर को कहेंगे अलविदा
बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने शनिवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वह अगले साल फरवरी 2027 में अपना आखिरी मैच खेलेंगे।
बांग्लादेश के दिग्गज मुशफिकुर रहीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। वह वनडे और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं और अब बांग्लादेश के लिए सिर्फ टेस्ट खेलते हैं। हालांकि रहीम ने अगले साल फरवरी 2027 में टेस्ट से भी संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। वह इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज उनके इंटरनेशनल करियर की आखिरी सीरीज होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने 28 नवंबर (शनिवार) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खबर की पुष्टि की।
तमीम ने कहा, "मुशफिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद संन्यास लेने जा रहे हैं। मुशफिक ने कई दिन पहले मुझे फोन किया था और अपने इस फैसले के बारे में बताया था। उसके बाद से मैं लगातार उनके संपर्क में था। मैंने उनसे कहा था कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खुद इसकी घोषणा करें।"
रहीम ने 2005 में बांग्लादेश के लिए किया था डेब्यू
मुशफिकुर रहीम ने मई 2005 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, जिसके बाद से वह बांग्लादेश के लिए लगभग दो दशकों तक टेस्ट टीम के मुख्य स्तंभ रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे अनुभवी क्रिकेटरों में से एक मुशफिकुर रहीम इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन पार करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने थे। वह इस प्रारूप में बांग्लादेश के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। रहीम बांग्लादेश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 से अधिक टेस्ट खेले हैं।
तमीम इकबाल ने कहा, "मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि वे फेसबुक पर स्टेटस न डालें, क्योंकि वे बांग्लादेशी क्रिकेट के एक बहुत ही महान सेवक रहे हैं और मैं चाहता था कि इसकी घोषणा विधिवत तरीके से की जाए। लेकिन मुशफिक के अनुरोध पर उन्होंने ही मुझे इसकी घोषणा करने के लिए कहा है। उन्हीं के अनुरोध पर मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर टेस्ट उनका आखिरी मैच होगा।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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