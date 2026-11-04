टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देख पूर्व क्रिकेटर का ठनका माथा, बोले- यह मेरी समझ से परे है कि…
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर सीधा सवाल पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने उठाया है। उनका कहना है कि यह उनकी समझ से परे है कि कैसी टीम चुनी गई है। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को लेकर उन्होंने सवाल किया है।
टीम इंडिया की जो प्लेइंग इलेवन ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरी, उसे देखकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक हैरान थे। प्लेइंग इलेवन में चार पेसर और दो स्पिन ऑलराउंडर्स को जगह मिली। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को बाहर रखा गया। स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और नमन धीर प्लेइंगे 11 में जगह बनाने में सफल रहे, जबकि दिग्गज गेंदबाज कुलदीप यादव अभी तक इस टूर पर टीम से बाहर ही रहे हैं। पांच टी20 मैचों की सीरीज में भी कुलदीप को एक चांस तक नहीं मिला।
पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक ने इस पर सवाल उठाया कि कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज का प्लेइंग इलेवन में सिलेक्शन नहीं होना उनकी समझ से परे है। कार्तिक ने क्रिकबज पर एक वीडियो में कहा, "मेरे लिए यह लॉजिक से परे है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है, क्योंकि यह क्या है? गुरनूर ने अब तक दो बार 96 या 97 रन दिए हैं।" मुरली कार्तिक ने आगे आकिब नबी के सिलेक्शन पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने आगे कहा, "आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आप मोहम्मद सिराज को प्लेइंग XI से क्यों निकाल रहे हैं? उसने क्या गलत किया है? आप नीतीश कुमार रेड्डी को अगले ऑलराउंडर के तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने उसे सिर्फ इस गेम के लिए चुना है, लेकिन उस मैच में भी वह खेल नहीं रहा है।" नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आपने एक मैच के लिए चुना है तो फिर कम से कम उस मैच में आप उसे खिलाएं, तभी तो आपको पता चलेगा कि वे आगे आपके लिए क्या पेश कर सकते हैं।
कार्तिक ने कुलदीप यादव को लेकर कहा, "कुलदीप यादव, इसका बाउंड्री के साइज से क्या लेना-देना है? न्यूजीलैंड कोई मेलबर्न या एडिलेड नहीं है। वह कॉमन डिनॉमिनेटर है; वह तीनों स्क्वॉड में है। चाहे आप रिदम बॉलर हों या नहीं, सिर्फ मानसिक नजरिए से, आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि तीनों टीमों में रेगुलर जगह पाने के लिए क्या करना होगा।" वाकई में कुलदीप यादव के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैनेजमेंट को किसी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना होगा तो वह कुलदीप ही होंगे। फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले तलवार कुलदीप पर लटकती है। इससे उन पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ता है, जो न तो उनके लिए और न ही भारतीय टीम के लिए अच्छा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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