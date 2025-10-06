क्या मुनीबा अली के साथ हुई बेईमानी? जानिए क्या है रन आउट को लेकर ICC का नियम
मुनीबा अली को थर्ड अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया था और बाद में उसी फैसले को बदलकर आउट कर दिया। मुनीबा को लेकर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना काफी नाराज दिखीं, लेकिन इस पर आईसीसी के नियम क्या हैं? ये जान लीजिए।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का छठा लीग मैच खेला गया। भारतीय टीम ने इसे बड़े अंतर से जीता, लेकिन इस मैच में एक विवाद उस समय खड़ा हो गया, जब पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा अली को थर्ड अंपायर ने नॉट आउट से आउट करार दे दिया था। रन आउट से जुड़ा ये मामला था, जिस पर काफी बहस हुई। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना अंपायरों से भिड़ गईं, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो आखिर में फैसला दिया, उसे पलटा नहीं गया। इस पर आईसीसी का नियम क्या है? उसके बारे में जान लीजिए।
आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्लेइंग कंडीशन्स का लॉ 30.1 कहता है कि अगर गेंद के स्टंप्स पर लगने पर बल्लेबाज क्रीज से बाहर है तो उसे आउट दिया जाएगा। इसके अलावा लॉ 30.1.2 कहता है कि अगर बल्लेबाज का बैट या वह खुद क्रीज के अंदर गेंद के स्टंप्स पर लगने से पहले आ गया है तो उसे यह भी देखना होगा कि जब गेंद लगे तब वह ग्राउंडेड रहे। अगर कोई बल्लेबाज रन ले रहा है या फिर डाइव लगाई है तो इस केस में बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुनीबा अली के साथ ये हुआ कि उन्होंने पहले बैट तो रख दिया था, लेकिन बाद में बैट उठा लिया था और इस तरह बल्लेबाज को आउट दिया जाता है और थर्ड अंपायर ने इसी वजह से अपना फैसला नॉट आउट से आउट में बदला था।
चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर मुनीबा अली रन आउट हो गई थीं। क्रांति गौड़ की गेंद पर मुनीबा अली सामने थीं। बॉल सीधे पैड पर टकराई। lbw की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। गेंद गली की दिशा में चली गई, जहां से दीप्ति शर्मा ने थ्रो किया और गेंद स्टंप्स पर लगी। इससे पहले मुनीबा क्रीज में लौट आई थीं, लेकिन जब गेंद स्टंप्स पर लगी तब उनका बल्ला हवा में था और शरीर कोई हिस्सा क्रीज के अंदर नहीं था। यही कारण था कि थर्ड अंपायर ने जो फैसला पहले नॉट आउट का दिया था, बाद में उसे आउट में बदल दिया।