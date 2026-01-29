रणजी मैच के दौरान मुंबई के खिलाड़ियों ने पहना फेस मास्क, सरफराज-हिमांशु को सांस लेने में हुई मुश्किल

संक्षेप: मुंबई और दिल्ली के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप डी मैच के दौरान मुंबई के खिलाड़ियों ने प्रदूषण और धूल के कारण फेस मास्क पहनकर फील्डिंग की। सरफराज खान, उनके छोटे भाई मुशीर खान और स्पिनर हिमांशु सिंह ने मास्क पहने।

दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के ग्रुप डी मैच के पहले दिन गुरुवार को मुंबई के खिलाड़ियों को निर्माण कार्य से होने वाले प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क पहनना पड़ा। भारतीय और मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान, उनके छोटे भाई मुशीर खान और स्पिनर हिमांशु सिंह को एमसीए-बीकेसी मैदान पर तीसरे सत्र के दौरान मास्क पहने देखा गया।

गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगभग 160 था। शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के बावजूद खिलाड़ियों द्वारा खेलते समय मास्क पहनना आम बात नहीं है। एमसीए-बीकेसी मैदान के ठीक बगल में स्थित निर्माण स्थल ने दोपहर बाद की स्थिति को और भी खराब कर दिया।

इस दौरान लगभग आधे घंटे तक मुंबई के तीनों खिलाड़ियों ने क्षेत्ररक्षण करते समय मास्क पहने लेकिन बाद में उन्हें उतार दिया। खिलाड़ियों द्वारा मास्क पहनने के बारे में पूछे जाने पर मुंबई के तेज गेंदबाज मोहित अवस्थी ने कहा, ‘‘ यहां नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। खिलाड़ियों को प्रदूषण महसूस हुआ और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने मास्क पहन लिए।’’

सनत सांगवान के शानदार शतक के बावजूद दिल्ली की टीम मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मुकाबले के पहले दिन अपनी पहली पारी में 221 रन पर सिमट गई। मुंबई के लिए मोहित अवस्थी ने 62 रन पर पांच विकेट चटकाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुंबई ने दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 13 रन बना लिये थे। सांगवान ने 118 रन की पारी के साथ एक छोर संभाले रखा लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का अच्छा साथ नहीं मिला। उन्होंने मौजूदा सत्र अपनी तीसरी शतकीय पारी के दौरान 218 गेंद में 11 चौके और दो छक्के जड़े।

इस 25 साल के बल्लेबाज ने वैभव कांडपाल (32) के साथ दूसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की जिससे दिन की शुरुआत में दिल्ली की टीम मजबूत स्थिति में थी। पहले सत्र में दिल्ली का स्कोर एक विकेट पर 111 रन था। अवस्थी ने हालांकि लंच के बाद छह ओवर के स्पैल में तीन विकेट लेकर दिल्ली के मध्यक्रम को झकझोर दिया। अवस्थी ने दिल्ली की कप्तानी कर रहे आयुष डोसेजा (शून्य) और सुमित माथुर (दो) को विकेट के पीछे कैच कराकर आउट किया। उन्होंने पदार्पण कर रहे आर्यन राणा को पहली स्लिप में सरफराज खान के हाथों कैच कराया।