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क्या मुंबई इंडियंस छीन लेगी राजस्थान का 'कोहिनूर'? वैभव सूर्यवंशी के स्विच करने की है सुगबुगाहट!

Apr 08, 2026 12:47 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 ओवर के मैच में 14 गेंदों में 39 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस क्या राजस्थान के कोहिनूर को छीन सकती है? इसके बारे में जान लीजिए। 

क्या मुंबई इंडियंस छीन लेगी राजस्थान का 'कोहिनूर'? वैभव सूर्यवंशी के स्विच करने की है सुगबुगाहट!

वैभव सूर्यवंशी को जब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने एक करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था, तब सभी को शायद वो 13 साल का बच्चा महंगा लगा होगा। हालांकि, आईपीएल 2026 के 13वें और राजस्थान रॉयल्स के तीसरे मैच के बाद वो एक करोड़ 10 लाख रुपये का प्राइस टैग फीका लग रहा है। जिस 15 साल का बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज को तीन गेंदों में दो छक्के जड़ सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अब वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस के निशाने पर होंगे? क्या हम आने वाले सालों में इस युवा खिलाड़ी को एमआई के लिए आईपीएल में खेलते हुए देखेंगे? इसका जवाब है- हां, ये बिल्कुल हो सकता है।

जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 ओवर के मैच में 14 गेंदों में 39 रन बनाए। एक चौका और 5 छक्के इस पारी में शामिल थे। तीन घंटे तक बारिश होने के बावजूद फैंस बुमराह वर्सेस वैभव मुकाबला देखने के लिए लालायित थे और वैभव ने निराश नहीं किया। न तो ये युवा लेजेंड से डरा और न उनकी रेप्युटेशन की परवाह की। राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी को तराशने के लिए श्रेयस जाता है, जो इस टैलेंट को लेकर आए। आरआर ने इससे पहले संजू सैमसन, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल को भी खूब बैक किया था।

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भले ही उनको राजस्थान ने तराशा है, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, जो बड़े खिलाड़ियों को साइन करने की शौकीन है, जल्द ही सूर्यवंशी में दिलचस्पी दिखाए। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्टर जतिन परांजपे ने तो मैच से पहले कही कह दिया था कि वैभव सूर्यवंशी आज अपनी फ्यूचर टीम के सामने खेलने वाले हैं।

यह कब होगा? अगर होगा, तो कैसे होगा? क्या राजस्थान रॉयल्स इसके लिए मानेगी? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि IPL एक मजेदार लीग है। यहां अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं। गुजरात टाइटन्स के साथ दो बहुत सफल सीजन के बाद भी मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को वापस बुला लिया था। इस सीजन तो नहीं, लेकिन अगले सीजन से पहले बहुत कुछ संभव है।

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हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच कोई ट्रेड डील हो जाए। ये भी हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें रिलीज कर दे, जिसकी संभावना कम है, लेकिन ऑक्शन में आने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वे जोस बटलर को रिलीज कर सकते हैं और संजू सैमसन को जाने दे सकते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के लिए भी ऐसा हो सकता है। हालांकि, नए सीजन से नया मैनेजमेंट होगा, तो उनको बैकिंग भी मिल सकती है।

इसके अलावा 2028 के सीजन के लिए मेगा ऑक्शन होगा, जहां टीमों को एक निश्चित संख्या में खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होती है तो वहां अगर आरआर ने वैभव को रिलीज किया तो ऑक्शन से एमआई उन्हें पिक कर सकती है। अगर वे ऑक्शन में आए तो इस फॉर्म के आधार पर ऋषभ पंत के 27 करोड़ वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। अभी शायद वैभव सूर्यवंशी पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन अगर पैसा मुंह लगा तो फिर मुंबई उन्हें किसी भी कीमत पर अपने साथ जोड़ सकती है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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