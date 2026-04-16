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मुंबई इंडियंस ने PBKS के खिलाफ मैच से पहले किया स्क्वॉड में बदलाव, हुई इस नए खिलाड़ी की एंट्री

Apr 16, 2026 01:03 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई इंडियंस को आज आईपीएल 2026 में अपना पांचवां मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है, मगर इस मुकाबले से पहले MI के स्क्वॉड में बदलाव हुआ है। उनके स्क्वॉड में एक नया खिलाड़ी जुड़ा है।

मुंबई इंडियंस ने PBKS के खिलाफ मैच से पहले किया स्क्वॉड में बदलाव, हुई इस नए खिलाड़ी की एंट्री

हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को आज आईपीएल 2026 का अपना 5वां मुकाबला शानदार फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है। इस मैच से पहले एमआई ने अपने स्क्वॉड में बदलाव किया है, जिसका अधिकारिक ऐलान आईपीएल ने कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को साइन किया है। अथर्व अंकोलेकर चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। MI ने कृष भगत को 30 लाख के बेस प्राइज में अपने स्क्वॉड में शामिल किया है।

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IPL द्वारा जारी की गई रिलीज के अनुसार, मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को साइन किया है।

मुंबई इंडियंस (MI) ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को साइन किया है, जो चोट की वजह से TATA इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं।

21 साल के भगत ने पंजाब के लिए सात फर्स्ट-क्लास मैच और नौ लिस्ट A मैच खेले हैं। वह दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं और लिस्ट A क्रिकेट में हाफ सेंचुरी भी बना चुके हैं।

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बाएं हाथ के स्पिनिंग ऑलराउंडर अंकोलेकर 2020 में भारत की U19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ACC U19 एशिया कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे।

भगत अपने बेस प्राइस INR 30 लाख पर MI में शामिल हुए।

मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन

मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 14 साल बाद एमआई सीजन का पहला मैच तो जीतने में कामयाब रही, मगर उसके बाद उन्हें लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी के खिलाफ पिछले मुकाबले में तो उन्हें घर पर ही हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में टीम के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा भी चोटिल हो गए थे। रोहित आज पंजाब के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं अभी इस पर भी कोई अपडेट नहीं है। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर हैं। उनके नीचे सिर्फ केकेआर है, जिन्होंने अभी तक खेले 5 में से 4 मैच हारे हैं, वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा है।

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मुंबई इंडियंस आईपीएल स्क्वॉड

मुंबई इंडियंस टीम: रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह, कॉर्बिन बॉश, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, कृष भगत, रॉबिन मिंज, एएम ग़ज़नफ़र, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इज़हार

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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