मुंबई इंडियंस ने PBKS के खिलाफ मैच से पहले किया स्क्वॉड में बदलाव, हुई इस नए खिलाड़ी की एंट्री

मुंबई इंडियंस को आज आईपीएल 2026 में अपना पांचवां मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है, मगर इस मुकाबले से पहले MI के स्क्वॉड में बदलाव हुआ है। उनके स्क्वॉड में एक नया खिलाड़ी जुड़ा है।

हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को आज आईपीएल 2026 का अपना 5वां मुकाबला शानदार फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है। इस मैच से पहले एमआई ने अपने स्क्वॉड में बदलाव किया है, जिसका अधिकारिक ऐलान आईपीएल ने कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को साइन किया है। अथर्व अंकोलेकर चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। MI ने कृष भगत को 30 लाख के बेस प्राइज में अपने स्क्वॉड में शामिल किया है।

IPL द्वारा जारी की गई रिलीज के अनुसार, मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को साइन किया है।

मुंबई इंडियंस (MI) ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को साइन किया है, जो चोट की वजह से TATA इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं।

21 साल के भगत ने पंजाब के लिए सात फर्स्ट-क्लास मैच और नौ लिस्ट A मैच खेले हैं। वह दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं और लिस्ट A क्रिकेट में हाफ सेंचुरी भी बना चुके हैं।

बाएं हाथ के स्पिनिंग ऑलराउंडर अंकोलेकर 2020 में भारत की U19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ACC U19 एशिया कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे।

भगत अपने बेस प्राइस INR 30 लाख पर MI में शामिल हुए।

मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 14 साल बाद एमआई सीजन का पहला मैच तो जीतने में कामयाब रही, मगर उसके बाद उन्हें लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी के खिलाफ पिछले मुकाबले में तो उन्हें घर पर ही हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में टीम के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा भी चोटिल हो गए थे। रोहित आज पंजाब के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं अभी इस पर भी कोई अपडेट नहीं है। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर हैं। उनके नीचे सिर्फ केकेआर है, जिन्होंने अभी तक खेले 5 में से 4 मैच हारे हैं, वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा है।