IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान का ऐलान आज होगा, रोहित शर्मा को लेकर दिए हैं 4 बड़े हिंट
IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान का ऐलान आज होने की पूरी संभावना है। रोहित शर्मा को लेकर 4 बड़े हिंट भी मुंबई इंडियंस ने दिए। रोहित शर्मा पांच बार ट्रॉफी टीम को जिता चुके हैं। एक बार फिर से उन्हें कमान दी जा सकती है।
IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस के पास कप्तान नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को उन्होंने ट्रेड कर दिया है, जो पिछले सीजन में टीम के कप्तान थे। ऐसे में एक नए कप्तान का ऐलान मुंबई इंडियंस को करना है, लेकिन नया कप्तान कौन होगा? ये अभी तक तय नहीं है। हालांकि, गुरुवार 26 नवंबर को मुंबई इंडियंस ने एक या दो नहीं, बल्कि चार हिंट दिए हैं, जिससे फैंस ने नए कप्तान का अंदाजा लगा लिया है। एमआई का अगला कप्तान कोई और नहीं, बल्कि रोहित शर्मा ही हो सकते हैं, जिन्होंने पहले ही 5 बार टीम को चैंपियन बनाया हुआ है।
मुंबई इंडियंस की ओर से 25 नवंबर को एक एक्स पोस्ट किया गया, जिसमें एक हाथ नजर आ रहा था और हाथ में एमआई की कैप लगी हुई थी। फैंस ने उसी से अंदाजा लगा लिया था कि ये रोहित शर्मा हैं और यह उस वक्त की तस्वीर है, जब वे उन्होंने आईपीएल फाइनल जीतने के बाद कैप को हाथ में लेकर सेलिब्रेशन किया था। वहीं, 26 नंबर को एक्स पर बड़े अनाउंसमेंट की जानकारी एमआई ने दी, जिसमें चार बड़े हिंट दिए, जिससे फैंस को पक्का लग रहा है कि रोहित शर्मा ही एमआई के कप्तान आने वाले सीजन में होंगे।
दरअसल, एमआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बड़े अनाउंसमेंट को लेकर एक पोस्ट किया, जिसके लिए एमआई ने समय रखा 5:45 PM। बताया है कि 24 घंटे बाद बड़ा ऐलान होगा। इसका मतलब फैंस ने निकाला है कि 5 बजे मतलब 5 ट्रॉफी और 45 मिनट मतलब 45 नंबर की जर्सी। इतना ही नहीं, फैंस ने ये भी अंदाजा लगाया है कि 27 नवंबर को ऐलान होना है और इसी दिन हार्दिक पांड्या ने एमआई को फिर से जॉइन किया था। इस तरह तीन संकेत तो इस तरह से मिले हैं, जबकि 27 नवंबर को 2027 वर्ल्ड कप से भी जोड़ा जा रहा है, जो रोहित शर्मा के लिए वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम है, जो 2027 में खेला जाएगा। इस तरह 3 हिंट ये और एक दिन पहले ही फोटो के साथ कुल 4 हिंट एमआई ने दे दिए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मेगा ऑक्शन से पहले आखिरी टूर्नामेंट होगा। 2028 के लिए मेगा ऑक्शन होगा। ऐसे में रोहित शर्मा पर आखिरी बार एमआई दांव खेल सकती है। रोहित पिछले तीन सीजन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले हैं, लेकिन टीम ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जबकि 11 साल रोहित ने एमआई को लीड किया था, जिसमें पांच बार टीम खिताब जीतने में सफल हुई थी। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में एमआई ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट