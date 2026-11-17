मुंबई इंडियंस ने बोल्ट और चाहर की छुट्टी की, IPL 2027 के लिए रोहित शर्मा समेत 15 प्लेयर हुए रिटेन
MI Retention List For IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 से पहले कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। ऑक्शन के लिए एमआई के पर्स में 30 करोड़ रुपये से अधिक हैं।
आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगा। ऑक्शन से एक महीने पहले यानी गुरुवार (17 नवंबर) को आईपीएल की सभी 10 टीमों ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) ने रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और क्विंटन डिकॉक समेत 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। एमआई ने न्यूजीलैंड के धाकड़ पेसर ट्रेंट बोल्ट और भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर, अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर की छुट्टी कर दी है। मुंबई ने कुल 13 खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया। बोल्ट की फीस 12.50 करोड़ रुपये थी। चाहर की फीस 9.25 करोड़ जबकि गजनफर की 4.80 करोड़ रुपये थी। माना जा रहा कि पंजाब से पेसर अर्शदीप सिंह के आने के बाद मुंबई को चाहर की जरूरत नहीं रह गई थी।
मुंबई ने हार्दिक पांड्या को किया ट्रेड
मुंबई ने हाल ही में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के साथ ट्रेड किया। हार्दिक ने तीन सीजन एमआई की कप्तानी की लेकिन टीम उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। एमआई ने हार्दिक के बदले पंजाब से तेज गेंदबाज अर्शदीप को लिया। हार्दिक अपनी मौजूदा फीस से अधिक की कीमत में पंजाब गए। उनकी एमआई में फीस 16.35 करोड़ रुपये थी। वह पीबीकेएस में 18 करोड़ रुपये में शामिल हुए। अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की मौजूदा कीमत पर मुंबई से जुड़े। ट्रांसफर फीस दोनों फ्रेंचाइजी के बीच आपसी समझौता है और यह टीम में बनाए रखने की फीस (रिटेंशन फीस यानि फ्रेंचाइजी का खिलाड़ी को भुगतान किया जाने वाला वेतन) से अलग है।
कौन संभालेगा मुंबई टीम की कमान?
हार्दिक के पंजाब में जाने के बाद मुंबई टीम की कप्तानी की रेस में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव के नाम प्रमुख हैं। हालांकि, रोहित के फिर से कमान संभालने की संभावना अधिक है। रोहित को हटाकर ही हार्दिक को एमआई की बागडोर सौंपी गई थी। रोहित के नेतृत्व में मुंबई ने पांच आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं। यह आईपीएल में कप्तान द्वारा जीती गई संयुक्त रूप से सर्वाधिक ट्रॉफी हैं। उनके पास जबर्दस्त अनुभव है। रोहित की अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। रोहित अगर एमआई के कप्तान बनते हैं तो युवा बल्लेबाज तिलक को उपकप्तानी मिलने की संभावना है।
मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए गए प्लेयर्स: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, महिपाल लोमरोर, मोहम्मद इजहार, रॉबिन मिंज, कृष भगत, रुचित अहीर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, दानिश मालेवार, मयंक रावत, मयंक मार्कंडे।
मुंबई इंडियंस द्वारा रिटेन किए गए प्लेयर्स: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सेंटनर, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, राज अंगद बावा, रघु शर्मा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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