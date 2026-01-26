Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mumbai Indians player Nat Sciver Brunt scored first century of the wpl she made history in just 57 balls
मुंबई इंडियंस की नेट सिवर ब्रंट ने जड़ा WPL का पहला शतक, मात्र इतनी गेंदों में रचा इतिहास

मुंबई इंडियंस की नेट सिवर ब्रंट ने जड़ा WPL का पहला शतक, मात्र इतनी गेंदों में रचा इतिहास

संक्षेप:

Jan 26, 2026 09:19 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के 16वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की स्टार ऑलराउंडर नेट सिवर-ब्रंट ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने WPL इतिहास का पहला शतक जड़ा। अब तक इस लीग में किसी भी बल्लेबाज ने शतकीय आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन सिवर-ब्रंट ने इस सूखे को खत्म करते हुए मात्र 57 गेंदों में 100 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस उपलब्धि पर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ-साथ उनके साथियों और यहां तक कि विपक्षी खिलाड़ियों ने भी खड़े होकर उनका अभिवादन किया।

नेट सिवर-ब्रंट की यह पारी आक्रामकता और संयम का बेहतरीन मिश्रण थी। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाते हुए 16 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 175.44 का रहा। हालांकि कोटाम्बी की इस पिच को बल्लेबाजी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन मुंबई की टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए 20 ओवरों में 199/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। सिवर-ब्रंट ने अपना शतक पारी के अंतिम ओवर (19.4 ओवर) में श्रेयंका पाटिल की गेंद पर एक सिंगल लेकर पूरा किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अंत में 12 गेंदों में 20 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूती दी।

इस विशाल स्कोर के साथ मुंबई इंडियंस ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली है। पारी के अंत तक मुंबई की जीत की संभावना 96% तक पहुंच गई, जबकि बेंगलुरु की संभावना मात्र 4% रह गई। बेंगलुरु की ओर से श्रेयंका पाटिल ने अंतिम ओवर में अमनजोत कौर को आउट कर अपना एकमात्र विकेट लिया, लेकिन वे रन गति को रोकने में सफल नहीं रहीं। श्रेयंका ने अपने 3 ओवर के स्पेल में 34 रन खर्च किए, जबकि नादिन डी क्लर्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया। सिवर-ब्रंट की इस ऐतिहासिक पारी ने न केवल मुंबई को विशाल स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ दौर के लिए एक नई मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिला दी है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News WPL 2026
